Fiul Clejanilor a fost dus la Institutul de Medicină Legală din Capitală, sâmbătă, 29 mai, după ce a fost testat de polițiști în trafic. Testul a arătat că artistul a consumat substanțe halucinante înainte de a urca la volan. A spus că a fost urmărit de ghinion.

Ce crede Fulgy că i-a purtat ghinion

Fulgy a recunoscut de unde venea înainte să fie oprit de polițști. A spus că s-a întâlnit cu Alex Velea, alături de care vrea să colaboreze pentru o piesă. „Am fost la Alex Velea și uite că nu mi-a purtat noroc să mă duc la el. Voiam să facem o piesă pentru părinții mei pentru că eu sunt producător muzical.

Nu s-a întâmplat mare lucru cu mine în seara asta”, a spus Fulgy într-un videoclip postat pe pagina sa de Instagram.

Fulgy le-a transmis urmăritorilor săi că situația este sub control și intră în sediul INML cu inima împăcată. Părinții tânărului au ajuns și ei noaptea trecută la fața locului, însă nu au făcut niciun fel de declarație.

„Vreau să îmi anunț și eu familia, toți prietenii, să știți de la mine că eu dacă sunt ceva pe pământul ăsta, nu sunt altceva decât șmecher.

Acum fac un test simplu, nu mi s-a întâmplat nimic. Credeți-mă ce vă spun. Am 23 de ani și sunt șmecher. Nu mi-a făcut nimeni nimic. Să audă toți șmecherii și polițiștii să stea liniștiți. Acasă a fost o discuție mai aprinsă din partea părinților mei. Nu mi se pare normal să te oprească 3-4 mașini de poliție și abia al patrulea să îi ceară test de droguri.

Eu fac, eu intru aici cu inima curată, să moară familia mea de nu sunt șmecher! Bună seara, stimate! Stați liniștiți, fanii mei! Ne vedem vineri, la 20:30, cu ce artist vreau eu, cred că îl aduc pe Florin Salam. Vă pup! Pace”, este mesajul transmis de Fulgy, în fața INML.

80.000 pe dezintoxicare

Dan Manole, fiul Vioricăi de la Clejani, a fost prins drogat la volan, noaptea trecută. Agenţii l-au condus pe artistul cunoscut drept Fulgy la sediul Institutului de Medicină Legală pentru recoltare de probe biologice. A fost aşteptat acolo de părinţi. Incidentul are loc la un an după ce şi fiica celor doi artişti a provocat un accident sub influenţa drogurilor.

Asta s-a întâmplat după ce anunțase că a scăpat de problema drogurilor. „Am renunţat la absolut orice viciu în viaţa mea. Am fost la o clinică în Spania, unde am stat o lună şi jumătate. Am plătit acolo 80.000 de euro ca să-mi schimb stilul de viaţă. Nu îndemn pe nimeni de pe faţa pământului ăsta să se drogheze. Dacă consumaţi droguri, vă consumaţi fericirea. Nimeni şi nimic nu m-a făcut să mă schimb. Creierul nostru e un calculator, e logică, nu trebuiesc viruşi în el. Trebuie reînnoit, lucrat la el”, a spus Fulgy, la „Xtra Night Show” de la Antena Stars săptămâna trecută.