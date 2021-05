În seara de sâmbătă, 29 mai, mașina lui Fulgy a fost oprită în trafic. Potrivit suselor Evz, băiatul celebrilor lăutari se afla sub influnța unor substanțe psihoactive. Acesta a fost dus imediat la Institulul de Medicină Legală din București pentru recoltarea probelor biologice pentru a se stabili exact despre ce subsanțe este vorba, dar și cantitatea.

Fulgy a postat pe un site de socializare un videoclip, realizat cel probabil în mașina de poliție, în care anunța că ”a fost arestat”, dar îi pare bine că s-a întâmplat asta: „În viață trebuie să știi de toate”.

Primele rezultate au indicat faptul că Fulgy consumase canabis.

80.000 de euro la dezintoxicare în Spania

Incindentul vine la o săptămă după ce Fulgy, băiatul Clejanilor, în vârstă de 23 de ani, prezent într-o emisiune TV a vorbit despre dependența sa de droguri, dar a susținut că s-a vindecat pentru că a fost internat într-o clinică de dezintoxicare în Spania. ”Am renunţat la absolut orice viciu în viaţa mea. Am fost la o clinică în Spania, unde am stat o lună şi jumătate. Am plătit acolo 80.000 de euro ca să-mi schimb stilul de viaţă. Nu îndemn pe nimeni de pe faţa pământului ăsta să se drogheze. Dacă consumaţi droguri, vă consumaţi fericirea. Nimeni şi nimic nu m-a făcut să mă schimb. Creierul nostru e un calculator, e logică, nu trebuiesc viruşi în el. Trebuie reînoit, lucrat la el”, a spus Fulgy, la „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Viorica și Ioniță de la Clejani au ajuns și ei la IML la scurt timp după de Fulgy a fost dus acolo de polițiști.

În urmă cu un an, Margherita a condus drogată

Anul trecut, pe 23 mai, Margherita de la Clejani, sora mai mare a lui Fulgy, era depistată conducând drogată. Fiica, atunci în vârstă de 28 de ani, consumase un ”cocktail cu cocaină și LSD”, a scăpat mașina de sub control și a produs un accident. Echipajul de poliție care a preluat-o pe Margherita a constatat că tânăra era incoerentă.

Clejanii au decis atunci să-și interneze fiica într-o clinică de dezintoxicare.