Sport Dan Grecu, fostul mare gimnast al României, a murit la 74 de ani







Dan Grecu, primul campion mondial din gimnastica românească, medaliat olimpic cu bronz la inele la Montreal 1976, a murit la 74 de ani. Anunțul a fost făcut de către fiul său, Alex Grecu: „Odihnește-te în pace, dragul meu tată! Noi te iubim!”

Născut pe 26 septembrie 1950, Dan Grecu a participat la trei ediții de Jocuri Olimpice: Munchen 1972, Montreal 1976, Moscova 1980. A câștigat bronzul la inele la JO Montreal 1976, este primul campion mondial din istoria gimnasticii românești (Varna 1974) și primul gimnast român medaliat la europene (Berna 1975). Are în palmares 3 medalii: 1 aur – 1 argint – 1 bronz la mondiale și 2 medalii europene: 1 aur și 1 argint. Echipa României coordonată de antrenorul Dan Grecu a câștigat bronz olimpic în 2004, bronz mondial în 1995 și aur european 2002 și 2004.

„Gimnastica a fost viața mea, am trăit ca sportiv pentru a câștiga și ca antrenor pentru a crea echipe. Le sunt recunoscător celor care mi-au fost alături în carieră, familiei si sportivilor pentru că au înțeles că munca bate talentul. Pentru mine, care am fost la nouă ediții de Jocuri Olimpice ca sportiv, antrenor și arbitru, pot spune că momentul acesta a adus o emoție enormă pentru că este un premiu oferit de Familia Olimpică pe care am respectat-o prin performanțe! Mulțumesc!”, declara fostul mare gimnast, la sfârțitul lunii martie, când a primit Colanul de Aur din partea Comitetului Olimpic și Sortiv Român.

„Un gimnast trebuie să fie complex”

“Am început gimnastica la 8 ani, la Iași. Tata era grănicer, la granița de la Prut. Aveam ceva aptitudini și, dintr-o joacă, am ajuns la un club unde se făcea gimnastică. Am început cu antrenorul Octavian Ungureanu.

Apoi, tata a ieșit la pensie și ne-am mutat la București, iar aici l-am avut antrenor pe domnul Mircea Bădulescu. Mai întâi la clubul sportiv Viitorul, apoi la clubul Dinamo, ca senior.

În gimnastică trebuie să începi la o vârstă timpurie. Nu toți gimnaștii au o forță deosebită în brațe. Alții au mai multă forță în picioare și atunci sunt buni la sol și sărituri.

Cei cu forță în brațe sunt buni la inele, cum am fost și eu. Dar un gimnast, în general, trebuie să fie complex, să parcurgă toate cele 6 aparate. Și atunci este nevoie și de puțină detentă, și picioare, și brațe, și coordonare.”, povestea Dan Grecu, în aprilie 2024, la Sport Total FM.