Monden Florin Dumitrescu ia o pauză de la televiziune. Mesajul neașteptat al juratului MasterChef







Florin Dumitrescu a anunțat că ia o pauză de la televiziune. Finala MasterChef a avut loc miercuri, 11 decembrie, iar câștigătoarea premiului este Georgiana Ene, care a făcut parte din echipa lui Dumitrescu.

După ce concurenta lui a câștigat MasterChef, Dumitrescu a anunțat că își închide telefonul și că se retrage din televiziune până la următorul sezon al emisiunii de pe Pro Tv.

Florin Dumitrescu ia o pauză de la televiziune

„Știu că s-au deschis înscrierile pentru sezonul 2025. Pentru mine este foarte simplu. Abia aștept să dau nas în nas cu următorii, următoarea garnitură de concurenți și până atunci îmi închid telefonul.Mă retrag cu familia la mine în peșteră, pun piatra la intrare, îmi iau placă, mă duc pe munte și ne revedem când s-a schimbat vremea”, a declarat Florin Dumitrescu, pentru Fanatik.

Are nevoie de relaxare

El a spus că are nevoie să se relaxeze, dar că va reveni cu forțe proaspete în noul sezon MasterChef. „Nu e vorba de pauză, ca în pauză am stat destul de mult. Am stat 9 luni, mi-a trebuit pauza aceea mai mult decât orice, acum intru cumva într-o pauză cu o energie un pic mai bună”, a mai spus Dumitrescu.

Concurenta lui Florin Dumitrescu a câștigat MasterChef

Georgiana Ene a câştigat finala sezonului 9 a competiției culinare MasterChef, de la ProTV, care a avut loc miercuri seară. Georgiana Ene a obținut premiul de 75.000 de euro şi titlul de MasterChef România.

În finala din această seară au gătit, pentru ultima dată în bucătăria MasterChef, Georgiana Ene, Gabriel Șerban și Sebi Dascălu. Concurenții au lupta pentru premiul de 75.000 de euro. Câștigătoarea a fost în echipa lui Dumitrescu.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ideea să mă înscriu la MasterChef. Mulțumesc familiei, mamei mele pentru că a fost la fel de exigentă ca chef Dumitrescu și de asta am ajuns unde am ajuns. Prietenilor care sunt aici și celor de acasă, care m-au susținut. Chefilor, pentru că au avut răbdare cu mine. Și, bineînțeles echipei MasterChef!”, a spus Georgiana după ce a primit trofeu.