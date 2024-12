International Cântece inedite de Michael Jackson, descoperite într-un depozit







Cântece nepublicate ale lui Michael Jackson au fost descoperite într-un depozit abandonat. Benzile conțin douăsprezece melodii, două dintre ele intitulate Truth on Youth și Don't Believe It.

Un polițist a găsit o comoară într-o unitate abandonată într-un depozit

Se pare că o adevărată comoară pentru fanii lui Michael, a fost descoperită într-un depozit abandonat din Valea San Fernando.

Fostul ofițer al Poliției Rutiere din California, Gregg Musgrove, în vârstă de 56 de ani, a declarat pentru The Hollywood Reporter că a descoperit casetele când un asociat l-a contactat în legătură cu o unitate de depozitare pe care a cumpărat-o în Van Nuys, care a aparținut cândva producătorului muzical și cântărețului Bryan Loren.

În unitatea de depozitare erau 12 piese ale lui Michael Jackson

În unitate, Musgrove a descoperit 12 piese nelansate la care Jackson lucra între 1989 și 1991, adică înainte de lansarea albumului Dangerous.

„Am vizitat toate site-urile fanilor. Unele dintre ele [cântecele] se zvonește că există" a declarat Musgrove publicației. „Câteva dintre ele nici măcar nu sunt disponibile în lume”.

„Ascult aceste lucruri și mă cuprindea fiorul pentru că nimeni nu a mai auzit aceste lucruri înainte,” a adăugat Musgrove. „Să-l auzi pe Michael Jackson vorbind și făcând glume înapoi și înainte, a fost cu adevărat, cu adevărat tare.”

Moștenitorii lui Michael nu doresc să cumpere benzile cu înregistrările

Printre piesele nepublicate de pe casete se află una intitulată Truth on Youth, care pare a fi un duet rap între Jackson și LL Cool J.

Un alt cântec se intitulează Don't Believe It, care pare să facă referire la zvonurile care circulau în media despre Regele Pop.

Publicația a adăugat că moștenitorii lui Jackson a refuzat să cumpere benzile pentru un motiv necunoscut, dar i-a furnizat o scrisoare prin care afirmă că nu revendică dreptul de proprietate.

Benzile cu muzica lui Michael Jackson vor fi puse la licitație

Moștenitorii au specificat de asemenea în scrisoare că oricine ar putea cumpăra benzile de la Musgrove nu va deține drepturile de autor asupra înregistrărilor sau compozițiilor, ceea ce înseamnă că, în esență, acestea nu vor putea fi niciodată lansate public.

Cu toate acestea, benzile sunt încă considerate a avea o valoare semnificativă, iar Musgrove a adăugat că intenționează să le ducă la casele de licitații în viitorul apropiat, unde este probabil ca unul dintre mulții colecționari de memorabilia Jackson să le achiziționeze.