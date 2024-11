Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor - 23, 24 noiembrie 2024. Pluton în Vărsător







23,24 noiembrie

Pe 23 noiembrie s-au născut Harpo Marx, Billy the Kid, Boris Karloff, Manuel de Falla, Franco Nero, Paul Celan, Grete Tartler, Petru Comarnescu, Sorin Ovidiu Vîntu, iar pe 24 noiembrie s-au născut Spinoza, Henri Toulouse-Lautrec, Emir Kusturica, Matei Millo, Victor Iliu, Emil Hosu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 23 noiembrie, sunt Sfinţii: Antonie de la Iezerul-Vâlcea, Amfilohie din Iconia şi Grigorie din Acraganda. Pe 24 noiembrie sunt Sfinţii: Clement din Roma şi Petru din Alexandria.

Tradiţional, în "Kalendar" pe 24 noiembrie este "Climăta Vântului", fiind una dintre sărbătorile rare ce ia în consideraţie un fenoment meteorologic, fără aglutinare mitologică, sau religioasă.

Pur şi simplu se ţine pentru vânturile rele, „vicioase” cum ar zice înţeleptul chinez. Se presupune o foarte mare vechime a acestei sărbători, comună cu multe alte populaţii şi areale, dar la date diferite, în funcţie de regimul climatic.

”De acum, după Climăta Vântului, poate să înceapă iarna... exclamă doamna Antoneta Olteanu, regina mitologiei românești.

Morile zeilor macină rar, dar foarte fin! Morilor zeilor le-au trebuit două mii de ani ca să intrăm într-un alt ciclu, pentru că trăim într-o perioadă în care poate apărea un nou tip de civilizație, mai bine aliniat cu valorile umanitare din Epoca Vărsătorului. Cândva, în jurul anului 2075 vom intra în Epoca Vărsătorului, care va dura în următorii circa 2.000 de ani. Arhetipul asociat cu Vărsătorul este cel al lui Prometeu - spiritul evoluției și revoluției sociale și păzitorul rasei umane. În acest moment, în 2024-2025, avem o gamă excepțională de planete care indică potențialul pentru omenire de a face o schimbare gigantică.

Deci, care este semnificația acestei conjuncturi astrale și ce ni se cere? Aici astrologia își arată valoarea. Dacă doriți să înțelegeți schimbarea cu care se confruntă rasa umană, mai întâi de toate, trebuie să înțelegeți semnul Capricornului.

În astrologia chaldeeană, europeană, Capricornul este al zecelea semn al zodiacului și aparține elementului pământ. Capricornul se concentrează pe a trăi aici și acum pe planeta Pământ, cu accent pe preocupări practice, umane și dorința de a avea o viață bună, stabilă și sigură. Capricornul este asociat cu ambiția și realizările lumești; perfecționism, responsabilitate, muncă grea și disciplină care duce la manifestarea rezultatelor materiale tangibile. Una dintre temele principale ale Capricornului este nevoia de structură.

În corp, Capricornul reprezintă scheletul, cadrul rezistent pe care este construit corpul. Genuchii pe care se sprijină omul, și permit mișcarea. Capricornul este asociat cu lucrări precum ingineria, arhitectura, tâmplăria, avocatura și construcțiile. În ansamblu, Capricornul are legătură cu cadrele care stau la baza funcționării societății - legea, politica, sectorul bancar, comerțul și toată infrastructura civilizației.

În anul 2008, Pluton a intrat în zodia Capricornului, în anul care a zguduit lumea cu prăbușirea financiară mondială. Criza. De atunci am văzut o serie de răsturnări în timpul călătoriei lente a lui Pluton prin Capricorn, semnalând mereu și mereu nevoia unei schimbări.

Pluton/Hades este zeul morților. În astrologie, Pluton este una dintre cele mai temute dintre toate planetele, pentru că atunci când Pluton este activ în horoscop, acesta anunță adesea un moment de moarte și distrugere. Dar, Pluton este asociat și cu vindecarea, transformarea și renașterea. Nu este nimic frivol, sau distractiv, la Pluton, acesta reprezintă cele mai fundamentale provocări ale vieții și morții - rădăcina primară a lucrurilor și puterea brută a forței vitale. În mitologia antică, Pluton/Hades era Stăpânul lumii subterane - locul sumbru unde erau trimise sufletele morților.

În termeni psihologici, lumea subterană reprezintă inconștientul în care găsim instinctele de bază de supraviețuire și procreație. Inconștientul este locul lumii visurilor și găzduiește, de asemenea, aspecte ale psihicului care au fost reprimate.

Aceasta include emoții tabu precum furia ucigașă, cruzimea, sexualitatea nestăvilită și lăcomia. Dar, împreună cu extremele comportamentului necontrolat, reprimăm și alte aspecte ale naturii noastre autentice - de multe ori inclusiv darurile și talentele noastre. Acestea sunt emoțiile noastre „renegate” - aspecte ale sinelui pe care am învățat să le ascundem pentru că par să întâmpine dezaprobare. Ne referim la aceasta ca „umbra”. Unul dintre aspectele cheie ale sinelui pe care îl reprimăm este vulnerabilitatea noastră.

Vulnerabilitatea este întâmpinată cu dezaprobare în multe culturi. Un copil, în special un băiat, învață să se rușineze de lacrimi sau orice alt comportament considerat o slăbiciune. Și totuși sentimentele noastre mai blânde sunt cele mai apropiate de inima sacră a omului, iar ființele umane sunt adesea cele mai strălucitoare și mai plăcute atunci când își exprimă vulnerabilitatea.

Care este deci legătura dintre Pluton și aceste aspecte pierdute ale sufletului?

În astrologie, arhetipul lui Pluton este despre putere, energia brută care conduce viața corpului și puterea imensă pe care o putem accesa atunci când instinctele noastre intră în acțiune. Pluton ne ajută să știm să ne bazăm pe puterea noastră individuală - este exact aspectul sinelui de care avem nevoie pentru a susține expresia vulnerabilității noastre. Poate că cea mai mare expresie a ceea ce înseamnă a fi om este atunci când ne putem simți tandrețea și vulnerabilitatea în același timp cu faptul că suntem în contact cu puterea noastră personală. Dar pentru a putea acoperi cele două extreme ale vulnerabilității și puterii, aceasta necesită stăpânire - o viață de învățare cum să le deții pe ambele.

Deci, ceea ce găsim adesea, în comportamentul uman, este că expresia lui Pluton devine distorsionată într-o misiune de a evita sentimentele de slăbiciune prin căutarea „puterii asupra altor oameni”, o căutare a dominanței. Indiferent dacă este exprimată prin agresiune directă sau prin manipulări secrete, expresia negativă a lui Pluton este despre căutarea de a obține controlul în diferie moduri, unele abuzive și disfuncționale. Când Pluton este „activ” într-un horoscop, acesta ridică întotdeauna probleme legate de luptele pentru putere și ceea ce a fost ascuns conștiinței, în lumea umbrei. Pluton este planeta plutocraților, a celor bogați și puternici.

Din 2008, Pluton a călătorit prin Capricorn, punând în lumină umbrele societății, expunând o serie de abuzuri de putere care par să fie încorporate chiar în bazele civilizației noastre. De-a lungul anilor am devenit conștienți de ascensiunea oligarhiei, o lume dominată de influența bogăției și puterii. Am văzut schimburile secrete ale liderilor mondiali expuși de denunțători, astfel încât mulți, inclusiv unele dintre cele mai prețuite democrații ale noastre, să semene tot mai mult cu plutocrațiile. Am văzut înflorirea comerțului cu arme alături de promovarea războiului, apariția terorismului musulman extrem și actele teribile de cruzime comise în numele dogmei religioase sau politice fanatice.

De asemenea, am văzut expunerile la abuzuri sexuale și preocupările tot mai mari cu privire la viol și prevalența abuzului în căsătorie. Am aflat despre traficul sexual și sclavia modernă. Vedem abuzuri sexuale care se petrec peste tot, inclusiv pedofilia în instituții puternice, cum ar fi biserica catolică și, alături de dezvăluirile de pe internet, vedem lumea întunecată a Dark Web. Am văzut lupte în curs de desfășurare, dar și abuzuri rasiale și apariția mișcărilor infracționale marxiste, ”progresiste”. Și vedem asaltul puterii corporative îndreptate spre exploatarea mediului nostru și călcarea în picioare a oamenilor vulnerabili, animale și natură, în numele profitului.

Așa că suntem la sfîrșitul anului 2024, cu civilizației noastră putredă și sinucigașă expusă și cu Pluton intrând în Vărsător.

O să mai revin de multe ori asupra subiectului, ați văzut, m-am ținut de cuvânt, nimic despre politică, nimic despre alegeri, ținute în duminica dregătorului bogat, dar trebuie să sperăm, să sperăm că mai avem o șansă, doar mâine este o altă zi!

BERBEC Weekend echilibrat. Sâmbăta, zi de stat acasă. Cu multe gânduri şi proiecte. O zi liniştită, nu exagera cu efortul! Relaxează-te şi citeşte ghiduri de turism, sărbătorile sunt aproape! Sâmbată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă - sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, în orice caz muncind din greu la ceva, în casă.

TAUR Noul, noutatea, schimbarea nu-ţi sunt favorabile. Evită să cumperi ceva. Astăzi trebuie să dai dovada de echilibru şi inspiraţie în relaţiile cu anturajul ca să eviţi unele momente jenante. Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, însă, că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi. Pentru că se îngrijesc. Ceea ce ei fac cu bani mulţi, tu poţi să faci cu bani puţini! Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!

GEMENI Sâmbătă trebuie să fii foarte atent, la dinamică, la viteza cu care te mişti. Trebuie să eviţi micile incidente şi posibile accidente domestice. Adică fereşte-ţi degetele şi... braţele! Venus face aspecte favorabile cu zodia. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte cuceriri. Lipsa de empatie de care eşti acuzat este doar o toană trecătoare. Zâmbeşti şi fii din nou cuceritor! Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec.

RAC Nu-ţi organiza viaţa după cum bate vântul, după reclame şi promoţii pentru mărfuri proaste. S-ar putea să faci o mare greşeală! Astăzi fii puternic, gândeşte bine şi vei avea de câştigat... Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în aspecte bune, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie, sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminica. Poti sa ai o întâlnire cu o persoană deosebită şi astfel de întâlniri îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Weekendul are doua coordonate: o mare şi necuprinsă dorinţă de schimbare şi o criză acută de lene urmare cenuşiului şi oboselii cronice. Relaxează-te, odihneşte-te, dormi şi visează frumos! Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată. Dacă nu poţi să faci ceva, cumpără serviciul respectiv. O să fii mulţumit de rezultat şi nici nu costă foarte mult!

FECIOARĂ În weekend trebuie să te relaxezi şi să laşi treburile aşa-zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sănătatea ta! O veste bună de la unul dintre membrii familiei... Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi - te vei simţi foarte bine in compania lor! Un weekend la fel ca multe altele, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii!

BALANŢA Weekend plăcut. Ai o formă bună şi un randament bun la distracţie şi relaxare. Este bine şi stelele te favorizează să termini tot ceea ce poţi şi să nu laşi în urmă prea multe lucruri. Te simţi mai bine, după o perioadă obositoare. Este o zi bună pentru a face bilanţul şi a vedea cât ai cheltuit în luna aceasta. Se apropie sărbătorile de iarnă şi trebuie să ai rezerve! Weekendul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără sa ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar si vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

SCORPION În weekend nu face pe politicianul. Adică, nu fii nesimţit! E mai corect să spui cuvintele magice: "uite, dragă, am greşit, iarta-ma"! Încercă să îndrepţi, sau să compensezi inexactităţile. Încerci să păstrezi un secret, dar s-ar putea să te dea de gol altcineva. Nervozitatea nu rezolva nimic. Fi calm, vorbeşte logic, cu acelaşi zâmbet şarmant. Poate merge şi de data asta! Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Un weekend bun în toate, în ceea ce priveşte timpul liber, relaxarea şi distracţiile. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante.

O mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbată. Nu te lăsa copleşit de rutina, caută noi distraţii, petrece timpul liber, umple-l cu ceva nou în acest weekend şi caută noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la oboseală. Dacă poţi să te odihneşti mai mult nu ar fi deloc rău!

SĂGETĂTOR Ai avut un vis prevestitor, iar acum ţi se confirma viziunea. Vremea capricioasă te obligă doar la activităţile de weekend. Evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare. Perioada îţi este favorabilă. Sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neașteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă, sau cu mai multe rude, prieteni. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol, la o expoziţie, sau la o aniversare.

CAPRICORN Ar putea sa fie o noua redistribuire a afinităţilor selective. Nu lua hotărîri pripite, urmăreşte ce se întâmplă. Atenţie la vremea prea cenuşie care îţi adoarme simţurile şi vigilenţa! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere de zi de naştere a unui prieten.

VĂRSĂTOR Conflict dintre ceea ce vrei şi ceea ce găseşti. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează. Nu lua decizii importante. Amână tot ceea ce poţi, în acest weekend. Nu te implica în promisiuni. În acest weekend esti intr-o perioada binecuvantată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt... sensibile! O perioadă din nou puţin tensionată, duminică seara, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării decat lucruri serioase.

PEŞTI Configuraţiile celeste sunt favorabile, în special la cumpărături, doar este sâmbătă. Cu tact şi calm poţi evita micile neplăceri cotidiene. Zâmbeşte mult şi nu te lăsa provocat. O zi bună! Dar, nu prea ai spor, orice ai face. Oferă-ţi o pauză, doar este sâmbătă. Poate la un film, sau o prăjitură cu o prietenă şi cu vorbe multe. Seară plăcută, relaxantă cu familia sau prietenii. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în acvariul în care te bălăceşti, adică uneori munceşti, cine nu are un plan, este devorat de monştrii!