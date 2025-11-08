Viorica de la Clejani spune că își întreține soțul: Fără mine nu s-ar cânta

Viorica de la Clejani a apreciat într-un clip pe tiktok, faptul că în familia ei, ea este cea care face bani. De altfel, acest lucru i l-a transmis și soțului.

Artista a explicat într-un clip faptul că fără ea nu s-ar putea ține niciun eveniment. Dar ea ar putea singură să aducă mii de oameni la spectacol. ”Vin de la filmare. Am auzit o chestie interesantă, cine câștigă bani mai mulți, bărbatul sau femeia. Eu sunt de părere că am câștigat bani mai mulți ca bărbatul meu.

Să vă dau și un exemplu: eu dacă mâine am un concert și mă duc la concertul ăla fără el, eu pot să țin concertul. Dacă eu nu mă duc e problemă mare, gravă, nu se mai ține concertul și nici banii nu îi mai vede. Nici eu nu întrețin vreun bărbat, dar știu că fac mai mulți bani ca el, de 10.000 de ori”, a apreciat cântăreața.

Iar după ce a filmat și a cântat, Viorica s-a dus în Dubai la fiul ei. ”E băiatul meu, e regele meu și diseară mergem pe afară să bag toți dușmanii în boală”, a spus aceasta pe un alt video.

Culmea este că deși apare destul de des pe rețelele de socializare, Viorica nu-și arată niciodată fiica. Marga pare că a intrat în pământ de câțiva ani de zile. Acum, cea care apare alături de Viorica este o nepoată a ei pe care a luat-o și acum în Dubai cu ea.

Pe de altă parte, dacă Marga a dispărut total, Fulgy este peste tot în toată splendoarea. Acesta a reușit să își pun în cap prin afirmațiile lui și pe interlopi și pe maneliști, dar și pe români. A jignit pe aproape toată lumea, dar a și explicat că nu se mai întoarce în România. Nu de alta, dar zilele acestea, mai ales sunt câțiva dintre cei mai sus menționați care i-ar da o lecție numai bună de reținut.