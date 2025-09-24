Exclusiv. Conchita de România, la un pas să își piardă iubitul bogat. A fost în depresie

Exclusiv. Conchita de România, cunoscută și ca Dudu, a povestit despre cum i s-a schimbat viața în ultimul an. Ea a spus că a trecut prin momente grele, inclusiv prin depresie, dar că acum se simte mai puternică și mai împlinită, atât pe plan personal, cât și profesional.

Conchita a povestit că s-a maturizat mult în ultimul an și că a învățat să se bazeze pe ea însăși.

„În ultimul an m-am maturizat enorm de mult, am învățat din greșelile mele și m-au făcut mai puternic. Am învățat că singurul în care pot avea încredere sunt eu.”

Dudu a spus că vrea să se ocupe de carieră și să își deschidă academie de predat cursuri de coafor. Conchita a declarat că nu vrea să își neglijeze nici iubitul arab, cu care s-a împăcat după o perioadă lungă și dificilă.

„Pe plan profesional mă ocup de salon și am în plan să îmi deschid academie de predat cursuri de coafor acreditate. Plus că mai am și altă afacere în afară de coafor. Sentimental sunt ok, sunt tot cu iubitul meu arab.”

Conchita a mărturisit că relația de peste opt ani cu partenerul său a trecut prin despărțiri și împăcări, dar dragostea i-a unit de fiecare dată. Amintim că aceasta s-a despărțit de iubitul arab anul trecut și a fugit din țară cu alt bărbat, dar n-a mers.

„Da, sunt tot cu băiatul cu care sunt de mai bine de 8 ani. Ne-am despărțit, ne-am împăcat, dar drumul vieții tot împreună ne aduce.”

Hairstylista a explicat că nu i-a fost ușor să treacă peste ultimele obstacole, însă experiențele trăite i-au dat puterea de a merge mai departe.

„Peste obstacolul de anul trecut am trecut mai greuț, dar sunt bine acum. Mă uit în oglindă și mă uit la tot ce am realizat și mă face puternic și trec peste orice. Mai puternic ca mine nu este nimeni. Încrederea, ambiția și puterea mă fac să trec peste obstacole.”

Conchita a povestit că cel mai greu moment din viața ei a fost perioada de depresie, însă oamenii din jurul ei au ajutat-o să depășească această etapă.

„Cel mai greu moment din viața mea a fost depresia, care m-a ținut în loc un an. Dar am avut parte de oamenii minunați alături de mine și m-au făcut să renasc și să realizez că mai puternic ca creierul meu nu există nimica. Sunt cel mai bine acum și pregătit de apariții noi și să fiu cea mai bună variantă a mea ca până acum.”

În perioada în care a fost în depresie, Dudu a luat o pauză de la marea ei obsesie, operațiile estetice, dar acum are în plans să își facă noi intervenții.

„Da, vreau să îmi fac operații mereu. Curând îmi voi face liposucție și BBL cu implant fesier.”

Conchita a explicat și de ce s-a retras o perioadă din mediul online, precizând că a fost nevoie de o pauză pentru a-și regăsi echilibrul.

„Am simțit nevoia să iau o pauză din mediul online. Am avut o mică depresie în perioada în care am fost despărțită de iubitul meu, dar a fost o lecție pentru mine să realizez că un bărbat mai bun ca el nu găsesc.”

Ea a mai spus că are standarde ridicate atunci când vine vorba despre partenerul ei de viață. Aceasta a declarat că un bărbat trebuie să fie mai puternic și mai bogat decât ea. Dudu a recunoscut că visează să își întemeieze o familie cu iubitul arab.

„Să fie bărbat și să fie puternic și peste capacitatea mea psihică, financiară și din toate punctele de vedere. Nu pot sta cu un bărbat sub nivelul meu, că atunci devin ca el. Eu îmi doresc să fie peste mine din toate punctele de vedere.”

Conchita de România a devenit cunoscută când a început să se îmbrace și să poarte perucă exact ca artista de la Eurovision. Aceasta a atras atenția în mediul online după ce a declarat că Bianca Drăgușanu este idola ei și că își dorește să arate ca ea și să își găsească un bărbat foarte bogat.

Ea este hairstylist și a coafat multe celebrități din țară, printre care și pe Margherita din Clejani și Bianca Drăgușanu. S-a iubitul cu un celebru manelist, care era căsătorit cu o femeie.