George Pian, mesaj pentru Clejani: „Opriți-vă băiatul, că plângeți pe el”

Ultimele ieșiri publice ale lui Fulgy, băiatul lui Ioniță și al Vioricăi din Clejani nu prea au fost pe placul multor. Unul dintre cei deranjați a fost George Pian, care le-a adresat Clejanilor mai multe amenințări.

Interlopul a fost un clip în care le-a atras atenția lăutarilor legat de copilul lor. ”Pamfletul ăsta de copil este drogălău și se droghează cu tot felul de substanțe și pătrunjel și mărar și ce mai bagă în el, nu are dreptul să ne înjure copiii, familia. Nimeni nu are dreptul ăsta. Și nu-mi convine să vină un om care se droghează sau bea mai mult să îmi înjure mie copiii.

Viorica de la Clejani, Ioniță, sunteți părinți, opriți-vă copilul de a ne mai înjura copiii, de a ne înjura familia. Pentru că nu se știe cu care dintre noi dă ochii și se întâmplă să nu vă vedeți copilul bine”, a transmis Pian.

Dar Pian nu s-a oprit aici. ”Opriți-vă băiatul ăsta că dacă nu îi dau la palme de plângeți pe el. Fulgișor, te-a trimis tatăl tău în Dubai ca să nu te mai droghezi și tu tot te droghezi. Lasă-ne în pace”, a mai spus acesta. Apoi a explicat cum mai mulți lăutari au fost forțați să facă videoclipuri pentru el.

”Au ajuns lăutarii de frică să nu le înjuri copiii și familia să facă videoclipuri la cererea ta. Să le dai tu ordine să-ți facă videoclip. Și ăla ca să nu îi înjuri copiii se pune și face. Îți fac ăștia videoclipuri și-ți cântă în strună. Băi ăștia, ascultați-mă ce vă zic. Dacă nu vă opriți, eu personal vă înjur pe fiecare parte.

Domnul Ioniță și Viorica luați măsuri și opriți-vă copilul e deja prea mult. Fulgișoare oprește-te că o să-ți rupi spinarea”, a mai spus Pian. Cert este că între timp, Fulgy și-a închis contul de tiktok. Rămâne de văzut până când...