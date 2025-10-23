Monden

Fulgy îl implică pe Fane Vancică în scandalul cu Miraj Tsunami. De la ce a pornit scandalul

Comentează știrea
Fulgy îl implică pe Fane Vancică în scandalul cu Miraj Tsunami. De la ce a pornit scandalul
Din cuprinsul articolului

Băiatul Clejanilor este acum în război cu fratele lui Tzancă Uraganu, Miraj Tsunami. Drept urmare, Fulgy face dezvăluiri șocante inclusiv despre faptul că celebrul manelist s-ar fi drogat.

Fulgy îl invocă pe Fane Vancică în războiul cu fratele lui Tzancă

”Miraj, nu te văd, vezi că astea le știu de la Fane Vancică, barosane”, i-a transmis amenințător Fulgy fratelui lui Tzancă. Mai exact acesta i-a explicat voalat că îl cunoaște personal pe interlop și că ”are spate”. Întregul scandal ar fi pornit de faptul că băiatul Clejanilor ar fi fost înjurat de Miraj Tsunami.

Fane Vancică

Fane Văncică. Sursa foto: You Tube

Ba mai mult acesta i-ar fi zis la un moment dat mamei lui Fulgy să își potolească băiatul. Doar că enervat la culmea de această situație, băiatul Clejanilor a ieșit la rampă și a început să povestească inclusiv despre momentul în care l-a cunoscut pe Tzancă.

Băiatul Clejanilor, dezvăluiri ilegale

”Andrei Velcu (n.r.- Tzancă) un băiat muncitor. L-am cunoscut pe Tzancă Uraganu la vărul meu, care e unul dintre cei mai buni violoniști, Ionuț Sorinel. Tzancă și toată formația lui se drogau foarte mult cu cocaină că ăștia nu au intelect să fumeze iarbă. (…)

Andi Moisescu a întinerit după divorț. Parcă e alt om
Andi Moisescu a întinerit după divorț. Parcă e alt om
Cât te mai poți împrumuta acum. Creșterea IRCC face creditele mult mai greu de obținut
Cât te mai poți împrumuta acum. Creșterea IRCC face creditele mult mai greu de obținut

Și vreau să spun că toată formația lui Tzancă o luase razna de la droguri, inclusiv vărul meu care s-a luptat cu asta, la fel cum și eu m-am luptat”, a povestit Fulgy.

Scandal cu înjurături

”Acest individ iluzie, la un moment dat când viața mea era dificilă în acel moment, mi-a mărturisit că era drogat și băut. Iar eu cu toate astea, l-am întrebat bărbătește, de ce ai vorbit așa despre mine. El a făcut o filmare și a spus așa: ”Viorico, potolește-l pe fie-tu ăsta”. Iar eu ieri am fost live cu el, cu această ocazie că nu m-am văzut niciodată cu el. Și l-am întrebat ți-am greșit cu ceva? Și l-am întrebat de ce a procedat așa.

A început să mă înjure. Nu mai stau să îl caracterizez. Vă întreb eu pe voi, e normal? Să reacționeze și să facă așa? ” a mai spus Fulgy. Cert este că Miraj Tsunami este unul dintre cei mai controversați lăutari. Nici cu fratele lui nu pare să se înțeleagă foarte bine, cei doi fiind implicați în diferite scandaluri.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:34 - Regele Charles a primit un scaun cadou de la Sfântul Scaun
15:33 - Culoare și îngrijire: cum să obții un look vibrant fără compromisuri
15:29 - Virgil Popescu: UE alocă fonduri suplimentare pentru cercetare și transport
15:18 - Fulgy îl implică pe Fane Vancică în scandalul cu Miraj Tsunami. De la ce a pornit scandalul
15:13 - Vedete mondene și din tehnologie, apel pentru interzicerea dezvoltării superinteligenței artificiale
15:07 - Procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, discutat la Bruxelles

HAI România!

Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea

Proiecte speciale