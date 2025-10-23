Fulgy îl implică pe Fane Vancică în scandalul cu Miraj Tsunami. De la ce a pornit scandalul

Băiatul Clejanilor este acum în război cu fratele lui Tzancă Uraganu, Miraj Tsunami. Drept urmare, Fulgy face dezvăluiri șocante inclusiv despre faptul că celebrul manelist s-ar fi drogat.

”Miraj, nu te văd, vezi că astea le știu de la Fane Vancică, barosane”, i-a transmis amenințător Fulgy fratelui lui Tzancă. Mai exact acesta i-a explicat voalat că îl cunoaște personal pe interlop și că ”are spate”. Întregul scandal ar fi pornit de faptul că băiatul Clejanilor ar fi fost înjurat de Miraj Tsunami.

Ba mai mult acesta i-ar fi zis la un moment dat mamei lui Fulgy să își potolească băiatul. Doar că enervat la culmea de această situație, băiatul Clejanilor a ieșit la rampă și a început să povestească inclusiv despre momentul în care l-a cunoscut pe Tzancă.

”Andrei Velcu (n.r.- Tzancă) un băiat muncitor. L-am cunoscut pe Tzancă Uraganu la vărul meu, care e unul dintre cei mai buni violoniști, Ionuț Sorinel. Tzancă și toată formația lui se drogau foarte mult cu cocaină că ăștia nu au intelect să fumeze iarbă. (…)

Și vreau să spun că toată formația lui Tzancă o luase razna de la droguri, inclusiv vărul meu care s-a luptat cu asta, la fel cum și eu m-am luptat”, a povestit Fulgy.

”Acest individ iluzie, la un moment dat când viața mea era dificilă în acel moment, mi-a mărturisit că era drogat și băut. Iar eu cu toate astea, l-am întrebat bărbătește, de ce ai vorbit așa despre mine. El a făcut o filmare și a spus așa: ”Viorico, potolește-l pe fie-tu ăsta”. Iar eu ieri am fost live cu el, cu această ocazie că nu m-am văzut niciodată cu el. Și l-am întrebat ți-am greșit cu ceva? Și l-am întrebat de ce a procedat așa.

A început să mă înjure. Nu mai stau să îl caracterizez. Vă întreb eu pe voi, e normal? Să reacționeze și să facă așa? ” a mai spus Fulgy. Cert este că Miraj Tsunami este unul dintre cei mai controversați lăutari. Nici cu fratele lui nu pare să se înțeleagă foarte bine, cei doi fiind implicați în diferite scandaluri.