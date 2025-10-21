Monden

Protectorul lui Tzancă Uraganu, în comă la spital. Medicii îl monitorizează

Comentează știrea
Protectorul lui Tzancă Uraganu, în comă la spital. Medicii îl monitorizeazăTzancă Uraganu. Sursa foto: Youtube
Din cuprinsul articolului

Protectorul lui Tzancă Uraganu, Marian Sîrbu, cunoscut în lumea interlopă sub porecla „Box”, se află internat în stare foarte gravă la Spitalul Universitar de Urgență din București, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid în ultimele zile.

Protectorul lui Tzancă Urganu, în spital

Surse apropiate unității medicale au precizat că interlopul ar fi contractat COVID-19, însă nu a urmat tratament adecvat, ceea ce a dus la o infecție pulmonară severă și la complicații cardiace. Deși este conștient, medicii susțin că starea sa rămâne critică.

Marian Sîrbu.v

Marian Sîrbu. Sursa foto Facebook

Box este recunoscut publicului nu doar pentru trecutul său în lumea interlopă, ci și pentru legăturile sale cu artiști celebri. În prezent, acesta conduce echipa de pază a manelistului Tzancă Uraganu și este menționat în mai multe dosare penale pentru fapte violente.

Cine e Marian Sîrbu

Marian Sîrbu și-a câștigat reputația încă din anii 2000, când a fost apropiat al clanului Cămătarilor. Apariția sa impunătoare și comportamentul excentric l-au făcut remarcat: obișnuia să iasă în oraș însoțit de o maimuță macac, pe care o lua chiar și la plajă.

Escrocherii de Sărbători. Riști să rămâi pe drumuri și fără bani
Escrocherii de Sărbători. Riști să rămâi pe drumuri și fără bani
Britney Spears, acuzată că și-a bătut copiii. E scandal mare
Britney Spears, acuzată că și-a bătut copiii. E scandal mare
spital, urgența

Sursa foto: dreamstime.com

Unul dintre cele mai violente incidente în care a fost implicat a avut loc în 2012, când a participat la un schimb de focuri cu gruparea „Sportivilor”, soldat cu rănirea gravă a unui membru al acestei grupări. Ulterior, Box și-a format propria echipă, alături de fostul luptător Florin Șpac, consolidându-și influența în lumea interlopă.

În noiembrie 2022, Marian Sîrbu a fost arestat preventiv în cadrul unui dosar DIICOT denumit „Las Vegas”. Ancheta a vizat una dintre cele mai puternice rețele criminale din România la acel moment, iar autoritățile au desfășurat 123 de percheziții în București și în mai multe orașe din țară.

Infecția pulmonară i-a afectat inima

În urma descinderilor, anchetatorii au confiscat aproape 500.000 de euro, arme de foc, arbalete, săbii, droguri și o cantitate semnificativă de petarde.

Procurorii au arătat că scopul grupării era eliminarea oricărei concurențe în zonele cu cazinouri Las Vegas, recurgând frecvent la amenințări și acte de violență pentru a-și impune autoritatea.

Săptămâna trecută, între noaptea de joi și vineri, Box a fost adus de urgență la Spitalul Universitar din București. Potrivit surselor medicale, infecția pulmonară netratată corespunzător i-a afectat și inima. În prezent, deși este conștient, starea lui de sănătate rămâne gravă, iar medicii monitorizează atent evoluția, potrivit Cancan.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:53 - Trump propune „înghețarea războiului”; Europa și Zelenski reafirmă integritatea Ucrainei
17:47 - Șefa Spitalului Militar, general Florentina Ioniță, trecută în rezervă. Nicușor Dan: Orice abatere trebuie tratată cu...
17:36 - Fosta lui Cristian Daminuță s-a căsătorit în secret. Ce spune blondina
17:26 - Călin Georgescu, sub control judiciar încă 60 de zile. Ce interdicții are fostul candidat la prezidențiale
17:19 - Tricolorii au venit cu argintul acasă. Romanescu: Sunt fericit
17:11 - Trenurile suspendate, repuse în circulație. CFR Călători și CFR Infrastructură au ajuns la un acord

HAI România!

"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale