Protectorul lui Tzancă Uraganu, în comă la spital. Medicii îl monitorizează

Protectorul lui Tzancă Uraganu, Marian Sîrbu, cunoscut în lumea interlopă sub porecla „Box”, se află internat în stare foarte gravă la Spitalul Universitar de Urgență din București, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid în ultimele zile.

Surse apropiate unității medicale au precizat că interlopul ar fi contractat COVID-19, însă nu a urmat tratament adecvat, ceea ce a dus la o infecție pulmonară severă și la complicații cardiace. Deși este conștient, medicii susțin că starea sa rămâne critică.

Box este recunoscut publicului nu doar pentru trecutul său în lumea interlopă, ci și pentru legăturile sale cu artiști celebri. În prezent, acesta conduce echipa de pază a manelistului Tzancă Uraganu și este menționat în mai multe dosare penale pentru fapte violente.

Marian Sîrbu și-a câștigat reputația încă din anii 2000, când a fost apropiat al clanului Cămătarilor. Apariția sa impunătoare și comportamentul excentric l-au făcut remarcat: obișnuia să iasă în oraș însoțit de o maimuță macac, pe care o lua chiar și la plajă.

Unul dintre cele mai violente incidente în care a fost implicat a avut loc în 2012, când a participat la un schimb de focuri cu gruparea „Sportivilor”, soldat cu rănirea gravă a unui membru al acestei grupări. Ulterior, Box și-a format propria echipă, alături de fostul luptător Florin Șpac, consolidându-și influența în lumea interlopă.

În noiembrie 2022, Marian Sîrbu a fost arestat preventiv în cadrul unui dosar DIICOT denumit „Las Vegas”. Ancheta a vizat una dintre cele mai puternice rețele criminale din România la acel moment, iar autoritățile au desfășurat 123 de percheziții în București și în mai multe orașe din țară.

În urma descinderilor, anchetatorii au confiscat aproape 500.000 de euro, arme de foc, arbalete, săbii, droguri și o cantitate semnificativă de petarde.

Procurorii au arătat că scopul grupării era eliminarea oricărei concurențe în zonele cu cazinouri Las Vegas, recurgând frecvent la amenințări și acte de violență pentru a-și impune autoritatea.

Săptămâna trecută, între noaptea de joi și vineri, Box a fost adus de urgență la Spitalul Universitar din București. Potrivit surselor medicale, infecția pulmonară netratată corespunzător i-a afectat și inima. În prezent, deși este conștient, starea lui de sănătate rămâne gravă, iar medicii monitorizează atent evoluția, potrivit Cancan.