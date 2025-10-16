Percheziții DNA la Spitalul Militar Central. Directoarea, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 10 milioane de lei

Procurorii DNA militari au efectuat percheziții la Spitalul Militar Central și în alte 18 locații, într-un dosar ce vizează fapte de abuz în serviciu, complicitate și uzurpare de calități oficiale. Prejudiciul estimat este de aproape 10 milioane de lei.

UPDATE 10:40. DNA a precizat că au loc 19 percheziţii în București şi în judeţul Ilfov. 18 dintre ele sunt la domiciliile unor persoane fizice şi una într-o instituţie publică. Sunt vizate infracţiuni săvârşite în perioada 2020 - 2023.

„Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea de către cadre medicale militare, a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, în perioada 2020 - 2023.

În cursul zilei de 16 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 19 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care una într-un birou aflat într-o instituție publică, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, a transmis DNA.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Procurorii militari ai Direcției Naționale Anticorupție au descins joi dimineață la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, dar și în alte 18 locații, într-un dosar complex în care ar fi vizată conducerea unității medicale.

Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează fapte de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale, iar prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 10 milioane de lei.

Perchezițiile au avut loc simultan în mai multe puncte, inclusiv în birourile administrative ale spitalului, dar și în locuințele unor persoane suspectate că ar fi implicate în schema vizată de anchetatori.

Sursele judiciare au precizat că în centrul investigației s-ar afla generalul-maior medic conf. univ. dr. Florentina Ioniță-Radu, actualul comandant al Spitalului Militar Central.

Florentina Ioniță-Radu este prima femeie din România care a obținut gradul de general cu două stele și conduce instituția medicală de elită a Armatei Române de mai mulți ani.

Conform informațiilor preliminare, dosarul instrumentat de Secția militară a DNA are ca obiect verificarea modului în care au fost gestionate fonduri publice ale spitalului, inclusiv sume provenite din bugetul Ministerului Apărării Naționale.

Anchetatorii suspectează că anumite contracte ar fi fost încheiate cu încălcarea legislației privind achizițiile publice, iar unele persoane ar fi beneficiat de funcții sau atribuții exercitate fără drept.

Astfel, ancheta acoperă trei posibile infracțiuni: