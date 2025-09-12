Ilie Bolojan a publicat lista cu proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR vor fi mutate pe fonduri europene din Programul Sănătate. Este vorba de opt proiecte care au fost inițial incluse în Programul Național de Redresare și Reziliență, și care nu au mai pot fi menținute, dar vor fi finanțate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027. Printre acestea se află și „construirea unor secții noi la Spitalul nr. 2 Vaslui”.

Opt proiecte din domeniul Sănătății, aflate pe lista investițiilor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), nu vor mai beneficia de finanțare prin acest mecanism. Anunțul a fost făcut de Ilie Bolojan. Printre obiectivele afectate se numără și cel de la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, unde lucrările sunt deja în desfășurare.

La Vaslui, proiectul prevede construirea a două noi corpuri de clădire, destinate secțiilor de Psihiatrie, Boli Cronice și Boli Infecțioase. Totuși, întrucât stadiul fizic al lucrărilor nu a atins pragul minim de 36% impus de Comisia Europeană pentru menținerea finanțării din PNRR, acesta va fi transferat către o altă sursă de finanțare – Programul Sănătatea.

Ilie Bolojan a participat, alături de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la o întâlnire desfășurată la Palatul Victoria, care a reunit reprezentanți ai unităților medicale și ai firmelor de construcții implicate în proiectele de infrastructură sanitară.

Reuniunea a avut ca principal obiectiv informarea tuturor actorilor implicați în privința etapelor ce urmează a fi parcurse în perioada următoare pentru implementarea proiectelor din sistemul de sănătate.

În timpul discuțiilor, s-a stabilit că proiectele aflate într-un stadiu de implementare sub pragul de 36% vor fi transferate în cadrul Programului Sănătate, pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă din fonduri europene.

Sediu nou la Spitalul de Urgență al MAI Prof. Dr. Dimitrie Gerota,

Laborator de radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Pitești,

Relocarea și modernizarea secției de oncologie și înființarea unui compartiment de cardiologie intervențională la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia,

Construirea unor secții noi la Spitalul nr. 2 Vaslui,

Institutul Regional de Oncologie Timișoara,

Spital nou cu secție de oncologie și neurologie la Spitalul de Urgență Giurgiu.

Construire și dotare clădire destinată secțiilor de boli infecțioase și pneumologie în Oradea,

Investiții în Cazarma 705 Pitești la Spitalul Militar de Urgență Dr. Ion Jianu.

Ilie Bolojan avertizează asupra unei perioade dificile din punct de vedere bugetar, marcată de necesitatea finalizării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) până în cursul anului viitor. Potrivit acestuia, în lipsa respectării termenelor impuse, România riscă să piardă fondurile alocate.

În contextul în care o parte dintre proiectele demarate se află în diverse stadii de execuție, Ilie Bolojan subliniază că este esențială identificarea unor soluții de transfer sau reprogramare financiară, astfel încât lucrările să nu fie blocate.

El atrage atenția că sursele alternative de finanțare devin vitale, mai ales în condițiile în care componenta de împrumut a PNRR a fost diminuată semnificativ, iar unele proiecte suferă întârzieri sau sunt afectate de fenomenul supracontractării.

În ceea ce privește domeniul sanitar, Bolojan arată în postarea sa, că investițiile trebuie să continue, pentru a garanta atât modernizarea infrastructurii medicale, cât și accesul echitabil al populației la servicii de sănătate sigure și de calitate.