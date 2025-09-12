Actualitate

Ilie Bolojan, întâlnire cu reprezentanții FMI: Investițiile trebuie etapizate

Ilie Bolojan, întâlnire cu reprezentanții FMI: Investițiile trebuie etapizateIlie Bolojan. Sursă foto: Facebook
Premierul Ilie Bolojan a avut vineri o întrevedere cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, în cadrul căreia s-a discutat despre situația economică a României, reformele fiscale și direcțiile de investiții publice. „Reprezentanţii FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate şi planificate de Guvern, considerându-le esenţiale pentru reducerea deficitului bugetar şi creşterea încrederii investitorilor”, a transmis Executivul într-un comunicat.

FMI apreciază măsurile Guvernului

Potrivit aceleiaşi surse, oficialii internaţionali au considerat pachetele adoptate esenţiale pentru reducerea deficitului bugetar şi consolidarea încrederii investitorilor. Au fost menţionate în mod special eforturile de echilibrare a finanţelor publice şi angajamentul privind reformele structurale. Estimările Fondului indică pentru România o creştere economică de 1% în anul 2025 şi de 1,4% în 2026. „Accesarea şi utilizarea eficientă a fondurilor europene vor avea un rol decisiv în atingerea acestor obiective. În acelaşi timp, experţii au subliniat importanţa aplicării riguroase a măsurilor adoptate şi au recomandat menţinerea eforturilor de ajustare bugetară în anii următori, pentru reducerea sustenabilă a deficitului”, se arată în document.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: Facebook

Investiţii etapizate pentru PNRR

În comunicatul Guvernului se precizează că „delegaţia FMI a evidenţiat necesitatea prioritizării şi etapizării proiectelor de investiţii, pentru a asigura finalizarea celor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)”. Experţii au observat, totodată, că există progrese în direcţia unei planificări mai prudente a cheltuielilor publice şi au recomandat păstrarea acestui echilibru pe termen lung.

Continuarea reformelor

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Executivul va continua programul de reforme şi măsurile de consolidare fiscală, astfel încât finanţele publice să rămână stabile, iar resursele să fie îndreptate către investiţii şi modernizarea economiei. Obiectivul, a subliniat acesta, este menţinerea unei creşteri economice stabile şi dezvoltarea pe termen lung. La finalul întrevederii, delegaţia FMI a concluzionat că situaţia fiscală şi economică a României permite continuarea reformelor şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare în următorii ani.

Plahotniuc va fi adus la Chișinău pe 25 septembrie
Adio lux. Fiica lui Cristian Boureanu, nevoită să meargă la muncă

