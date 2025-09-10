Social Cursul valutar, 10 septembrie: Leul se menține stabil în raport cu euro, dar pierde teren în fața dolarului american







Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 11 septembrie 2025, cursul valutar oficial de schimb pentru principalele monede tranzacționate pe piața valutară din România. Potrivit datelor anunțate, leu s-a depreciat față de dolarul american.

Potrivit BNR, moneda națională rămâne aproape neschimbată în raport cu euro, însă se depreciază ușor față de dolarul american. Mai exact,un euro este cotat la 5,0733 lei, în ușoară scădere cu 0,0004 unități față de valoarea precedentă. În schimb, dolarul SUA înregistrează un avans de 1,75 bani, ajungând la 4,3297 lei.

Aurul continuă să se aprecieze, gramul fiind evaluat la 508,6964 lei, în creștere cu peste 2,28 lei comparativ cu ziua anterioară. Dintre celelalte valute importante, francul elvețian scade ușor la 5,4353 lei.

Lira sterlină urcă ușor până la 5,8651 lei. Dolarul canadian și cel australian înregistrează ambele creșteri minore, fiind cotate la 3,1270 lei, respectiv 2,8625 lei. Coroana cehă se depreciază ușor la 0,2081 lei, în timp ce coroana daneză rămâne aproape constantă, la 0,6796 lei. Leul moldovenesc urcă ușor până la 0,2594 lei, iar lira egipteană rămâne neschimbată la 0,0898 lei.

Coroana norvegiană (NOK) s-a apreciat până la 0,4366 lei, marcând un avans de 0,0040 lei față de sesiunea precedentă. Tendință similară a fost observată și în cazul coroanei suedeze (SEK), care a ajuns la 0,4637 lei, în creștere cu 0,0025 lei.

Zlotul polonez (PLN) a înregistrat o ușoară scădere, fiind cotat la 1,1918 lei, cu 0,0017 lei mai puțin. De asemenea, rubla rusească (RUB) a coborât la 0,0511 lei, în timp ce leva bulgărească (BGN) a pierdut marginal, ajungând la 2,5940 lei.

În zona Americii Latine, realul brazilian (BRL) a crescut ușor până la 0,7971 lei, iar peso-ul mexican (MXN) a fost cotat la 0,2324 lei, în urcare față de valoarea precedentă.

Lira turcească (TRY) a urmat un trend pozitiv, atingând valoarea de 0,1048 lei. În Orientul Mijlociu, dirhamul Emiratelor Arabe Unite (AED) a fost cotat la 1,1788 lei, iar shekelul israelian (ILS) a ajuns la 1,2982 lei, ambele înregistrând aprecieri.

Yuanul chinezesc (CNY) a crescut la 0,6080 lei, în timp ce rupia indiană (INR) a urcat la 0,0492 lei. În Asia de Sud-Est, bahtul thailandez (THB) a fost cotat la 0,1363 lei, iar ringgitul malaysian (MYR) la 1,0261 lei.

Dolarul neo-zeelandez (NZD) a ajuns la 2,5763 lei, în creștere cu 0,0082 lei, iar dolarul singaporez (SGD) a urcat la 3,3762 lei. Dolarul din Hong Kong (HKD) a fost evaluat la 0,5558 lei.

În ceea ce privește valutele din Europa de Est, dinarul sârbesc (RSD) s-a menținut stabil la 0,0433 lei, iar hrivna ucraineană (UAH) a rămas neschimbată la 0,1049 lei.

DST-ul (Drepturile Speciale de Tragere – XDR), moneda artificială a FMI, a fost cotat la 5,9372 lei, în creștere cu 0,0122 lei, potrivit cursbnr.ro.