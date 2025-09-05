Social Cursul valutar, 5 septembrie. Cu cât au crescut euro și gramul de aur







Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 5 septembrie 2025, cursul valutar oficial de schimb pentru principalele monede tranzacționate pe piața valutară din România. Potrivit datelor anunțate de BNR, euro a crescut față de leul românesc, iar dolarul american a scăzut ușor.

Cursul valutar a înregistrat următoarele evoluții: Euro a crescut ușor față de leu, ajungând la o cotă de 5,0787 lei, în urcare cu 0,0015 unități.

De asemenea, potrivit raportului BNR, dolarul american a scăzut, stabilizându-se la 4,3463 lei, înregistrând un minus de 0,0148 lei.

Prețul gramului de aur a urcat ușor, situându-se la 496,3229 lei, cu o creștere de 0,0568 lei. Dolarul australian a crescut marginal, fiind cotat la 2,8439 lei, iar dolarul canadian a scăzut la 3,1506 lei.

Francul elvețian s-a depreciat ușor, ajungând la 5,4106 lei. Coroana cehă și cea daneză au înregistrat creșteri minore, de 0,0001, respectiv 0,0002 lei, fiind cotate la 0,2078 și, respectiv, 0,6804 lei.

Lira egipteană a scăzut puțin, până la 0,0895 lei, iar lira sterlină a înregistrat o depreciere de 0,0040 lei, ajungând la 5,8571 lei. Forintul maghiar a crescut la 1,2930 lei pentru 100 de unități, iar yenul japonez a scăzut la 2,9332 lei pentru 100 de yeni.

Leul moldovenesc a scăzut ușor, ajungând la o valoare de 0,2607 lei pentru un leu moldovenesc.

Potrivit datelor transmise de BNR, coroana norvegiană (NOK) a urcat ușor, ajungând la o valoare de 0,4325 lei, în creștere cu 0,0006 lei. Zlotul polonez (PLN) a crescut și el, cotat la 1,1943 lei, cu un plus de 0,0008 lei. De asemenea, coroana suedeză (SEK) a înregistrat o apreciere, ajungând la 0,4617 lei, în creștere cu 0,0008 lei.

Lira turcească (TRY) a scăzut ușor, la 0,1053 lei, cu o depreciere de 0,0003 lei. De asemenea, DST-ul (XDR) a înregistrat o scădere de 0,0114 lei, fiind cotat la 5,9487 lei. Rubla rusească (RUB) a pierdut 0,0002 lei, ajungând la 0,0534 lei.

Leva bulgărească (BGN) și randul sud-african (ZAR) au înregistrat creșteri modeste, cu valori de 2,5967 lei (+0,0007 lei) și 0,2458 lei (+0,0007 lei) respectiv. Realul brazilian (BRL) și renminbi-ul chinezesc (CNY) au scăzut, fiind cotate la 0,7978 lei (-0,0023 lei) și 0,6089 lei (-0,0019 lei).

Rupia indiană (INR) a înregistrat o depreciere minoră, ajungând la 0,0493 lei, iar 100 woni sud-coreeni (KRW) s-au depreciat cu 0,0001 lei, până la 0,3127 lei.

Peso-ul mexican (MXN) a înregistrat o ușoară creștere, fiind cotat la 0,2327 lei (+0,0003 lei). Dolarul neo-zeelandez (NZD) a scăzut la 2,5537 lei (-0,0012 lei), iar dinarul sârbesc (RSD) a rămas stabil, la 0,0433 lei, potrivit cursbnr.ro.