Monden Câți bani face lunar Bogdan de la Ploiești numai din youtube. Suma este amețițoare







Bogdan de la Ploiești a povestit la un podcast că la el problema banilor nu există, pentru că îi face constant din tot felul de activități. Imaginea lui se pare că ar produce cei mai mulți bani.

Manelistul a explicat faptul că scoate bani din muzică. Dar el spre deosebire de alți confrați are o altă sursă de venit ceva mai profitabilă. Imaginea lui, dar și cei care lucrează la ea, ar fi de fapt mina de aur din spatele lui Bogdan. ”Eu nu am luat așa mulți bani. Am luat și noi cred că 40.000-50.000 la un eveniment într-o seară.

Pe la Dublin, pe la Londra, am luat, 40.000 de mii. Dar la mine problema e alta. Problema e că nu e nicio problemă și doi este că eu fac constant bani”, a explicat manelistul.

De fapt sumele mari se câștigă din youtube după cum a precizat artistul. ”Merg constant și cu imaginea mea. Imaginea mea produce foarte mulți bani, adică youtube-ul. Adică au fost luni cu peste 100.000 de euro doar din youtube. Doar că eu împart banii mei. Asta pentru că eu am o echipă foarte mare, cu Boier Bibescu în care toți trebuie să mănânce. Să fie mulțumiți pentru că împreună am ajuns”, a mai spus manelistul. Alți cântăreți au reușit să ia de la evenimente și 60.000 de euro.

Acesta este exemplul lui Tzancă Uraganu care nu s-a sfiit să spună câți bani a primit. De asemenea Adi Minune și Florin Salam sunt campioni în domeniu.

Doar că ei au primit cei mai mulți bani la evenimente în America. Iar ca să poată transfera sumele de acolo în România a fost o adevărată aventură. Asta pentru că nu poți să ieși din State cu mai mult de 10.000 de dolari cash. Pentru restul trebuie să ai justificare.