Monden

Internauții, val de reacții dure după ce Bursucu a scos video-ul cu Tzancă. Ce îi reproșează oamenii

Internauții, val de reacții dure după ce Bursucu a scos video-ul cu Tzancă. Ce îi reproșează oameniiBursucu. Sursa foto Youtube
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Internauții sunt în continuare supărați legat de podcastul în care Tzancă Uraganu a explicat că își mai lovește din când în când partenerele. Asta chiar dacă Bursucu a scos de pe net acea filmare.

”Dacă nu era reacția oamenilor, nu ștergeai podcastul”

În principal lui Bursucu i se reproșează că nu a avut nicio reacție nici în timpul podcastului nici după ce acesta a ieșit public. ”Sunt absolut convinsă că dacă nu era această reacție a oamenilor în online, mai ales pe tik tok nu cred că ieșea să spună ceva. Dar a spus că a primit foarte multe mesaje, deci asta l-a făcut să iasă.

Tzancă

Tzancă. Sursa foto captură video

Ceea ce a declarat Tzancă Uraganu nu sunt niște păreri. El normalizează violența împotriva femeilor. Și faptul că el consideră această violență minimală. Că doar i-a dat așa o palmă sau un picior și că vezi Doamne nu a făcut lucruri mai mari. Cum ar fi să îi dea cu cuțitul sau o altă armă, i se pare că a făcut puțin și că nu a exagerat.

Practic ceea ce a făcut el este normal. Faptul că educația în România nu există, tinerii l-ar putea lua pe Tzancă drept exemplu”, a explicat o internaută.

Relația lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan, descriză în două cuvinte. Președintele, despre coaliția de guvernare
Relația lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan, descriză în două cuvinte. Președintele, despre coaliția de guvernare
Nicușor Dan și-a dat prima notă după 100 de zile la Cotroceni: Sunt exigent
Nicușor Dan și-a dat prima notă după 100 de zile la Cotroceni: Sunt exigent

Clipul a fost raportat pe toate rețelele

”Eu am raportat video de pe YouTube azi dimineață. Poate au făcut-o si alți și l-a șters YouTube, nu Bursuc. Și cu scuzele... Îi e frică de ăla, că nu pot să scriu ce vreau că îmi șterg ăștia comentariul”, a mai comentat cineva.

”Trebuia și moderatorul să reacționeze atunci în timpul interviului. El a stat și a ascultat. Apoi după reacția oamenilor hop și Bursuc”, a spus altcineva. ”Pe Iustin l-ai linșat. Pe Tzancă l-ai periat sunt două situații total diferite. Stop împotriva violenței nu doar împotriva femeilor în lumea sunt o grămadă de bărbați maltratați de femei”, a mai spus un alt internaut.

”Nu ne încălzește cu nimic! Faptul că nu a văzut o problemă până când s-a sesizat lumea denotă că a ieșit doar pentru a nu i se afecta imaginea. Penibil!”, a mai spus cineva.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:14 - Relația lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan, descriză în două cuvinte. Președintele, despre coaliția de guvernare
20:01 - Nicușor Dan și-a dat prima notă după 100 de zile la Cotroceni: Sunt exigent
19:56 - Internauții, val de reacții dure după ce Bursucu a scos video-ul cu Tzancă. Ce îi reproșează oamenii
19:46 - Mecanismul prin care consumatorii ar putea beneficia de energie mai ieftină, explicat de ministrul Energiei
19:35 - Zelenski insistă să se întâlnească cu Putin. Condiția impusă îl încurcă pe liderul de la Kremlin
19:22 - Românii au probleme tot mai mari cu plata creditelor. Datele BNR, îngrijorătoare

Proiecte speciale