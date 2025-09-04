Monden Internauții, val de reacții dure după ce Bursucu a scos video-ul cu Tzancă. Ce îi reproșează oamenii







Internauții sunt în continuare supărați legat de podcastul în care Tzancă Uraganu a explicat că își mai lovește din când în când partenerele. Asta chiar dacă Bursucu a scos de pe net acea filmare.

În principal lui Bursucu i se reproșează că nu a avut nicio reacție nici în timpul podcastului nici după ce acesta a ieșit public. ”Sunt absolut convinsă că dacă nu era această reacție a oamenilor în online, mai ales pe tik tok nu cred că ieșea să spună ceva. Dar a spus că a primit foarte multe mesaje, deci asta l-a făcut să iasă.

Ceea ce a declarat Tzancă Uraganu nu sunt niște păreri. El normalizează violența împotriva femeilor. Și faptul că el consideră această violență minimală. Că doar i-a dat așa o palmă sau un picior și că vezi Doamne nu a făcut lucruri mai mari. Cum ar fi să îi dea cu cuțitul sau o altă armă, i se pare că a făcut puțin și că nu a exagerat.

Practic ceea ce a făcut el este normal. Faptul că educația în România nu există, tinerii l-ar putea lua pe Tzancă drept exemplu”, a explicat o internaută.

”Eu am raportat video de pe YouTube azi dimineață. Poate au făcut-o si alți și l-a șters YouTube, nu Bursuc. Și cu scuzele... Îi e frică de ăla, că nu pot să scriu ce vreau că îmi șterg ăștia comentariul”, a mai comentat cineva.

”Trebuia și moderatorul să reacționeze atunci în timpul interviului. El a stat și a ascultat. Apoi după reacția oamenilor hop și Bursuc”, a spus altcineva. ”Pe Iustin l-ai linșat. Pe Tzancă l-ai periat sunt două situații total diferite. Stop împotriva violenței nu doar împotriva femeilor în lumea sunt o grămadă de bărbați maltratați de femei”, a mai spus un alt internaut.

”Nu ne încălzește cu nimic! Faptul că nu a văzut o problemă până când s-a sesizat lumea denotă că a ieșit doar pentru a nu i se afecta imaginea. Penibil!”, a mai spus cineva.