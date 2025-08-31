Monden Tzanză Uraganu, pus la zid de internauți. Palmele date iubitelor au înfuriat lumea







Tzancă Uraganu trece prin clipe mai puțin favorabile după ce a spus la un podcast că ocazional își mai plesnește iubitele. Ba chiar a dat și exemple legat de momentul plesnirilor.

Manelistul a stârnit reacții dure în mediul online după o serie de declarații legat de modul în care își tratează iubitele. ”O femeie când țipă foarte mult sau face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o stăpânești sau ceva. Mai se întâmplă o chestie din asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni picioare.

Sau să mă sui cu picioarele nu am fost niciodată. Dar o palmă două, un picior ceva mai dai. Am mai lovit și înainte de ea. Și după ea”, a spus Tzancă Uraganu la un podcast.

Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară. ”În anul domnului 2025, în care nu trece o săptămână fără ca o femeie să fie omorâtă de un bărbat, vine Tzancă Uraganu să spună că trebuie să mai reglezi femeia cu câte o palmă. Dar stați liniștiți s-a făcut campanie anti-femicid la Beach Please. Se dădeau mesaje din astea la fiecare melodie.

Dar ce să vezi, nu au nicio valoare că omul care a fost pe scenă recunoaște public că mai dă câte o palmă la femei. Sau câte un picior, depinde de situație”, a spus unul dintre cei siderați de ceea ce a spus Tzancă. Îngrijorător este faptul că o altă parte dintre cei care au comentat erau de acord cu manelistul.

În sensul în care ocazional, o femeie trebuie atenționată cu câte o palmă, sau, după caz, un picior. Violența împotriva femeilor a atins cote alarmante la nivel național, cu toate acestea nimeni nu pare interesat de oprirea fenomenului.