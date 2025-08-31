Monden

Tzanză Uraganu, pus la zid de internauți. Palmele date iubitelor au înfuriat lumea

Tzanză Uraganu, pus la zid de internauți. Palmele date iubitelor au înfuriat lumeaTzancă Uraganu. Sursă foto: Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Tzancă Uraganu trece prin clipe mai puțin favorabile după ce a spus la un podcast că ocazional își mai plesnește iubitele. Ba chiar a dat și exemple legat de momentul plesnirilor.

Tzancă Uraganu nu e violent, dar mai dă câte o palmă sau un picior

Manelistul a stârnit reacții dure în mediul online după o serie de declarații legat de modul în care își tratează iubitele. ”O femeie când țipă foarte mult sau face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o stăpânești sau ceva. Mai se întâmplă o chestie din asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni picioare.

Tzancă Uraganu

Tzancă Uraganu. Sursa foto: Youtube

Sau să mă sui cu picioarele nu am fost niciodată. Dar o palmă două, un picior ceva mai dai. Am mai lovit și înainte de ea. Și după ea”, a spus Tzancă Uraganu la un podcast.

Certat de internauți

Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară. ”În anul domnului 2025, în care nu trece o săptămână fără ca o femeie să fie omorâtă de un bărbat, vine Tzancă Uraganu să spună că trebuie să mai reglezi femeia cu câte o palmă. Dar stați liniștiți s-a făcut campanie anti-femicid la Beach Please. Se dădeau mesaje din astea la fiecare melodie.

SRI cere expulzarea în regim de urgență a unui cetățean străin. Pericol pentru siguranța națională
SRI cere expulzarea în regim de urgență a unui cetățean străin. Pericol pentru siguranța națională
Alertă pe litoral. Turiștii au fost evacuați de urgență
Alertă pe litoral. Turiștii au fost evacuați de urgență

Dar ce să vezi, nu au nicio valoare că omul care a fost pe scenă recunoaște public că mai dă câte o palmă la femei. Sau câte un picior, depinde de situație”, a spus unul dintre cei siderați de ceea ce a spus Tzancă. Îngrijorător este faptul că o altă parte dintre cei care au comentat erau de acord cu manelistul.

În sensul în care ocazional, o femeie trebuie atenționată cu câte o palmă, sau, după caz, un picior. Violența împotriva femeilor a atins cote alarmante la nivel național, cu toate acestea nimeni nu pare interesat de oprirea fenomenului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:39 - Chișinăul a scris la unison. Marea Dictare Națională în memoria lui Eugen Doga și Vladimir Beșleagă
19:30 - Meghan, sub lupa publicului. Lecții de autenticitate de la o fostă apropiată
19:23 - Un portar danez a scirs istorie: gol spectaculos din lovitură liberă
19:14 - AUR intră la atac: val de moțiuni de cenzură contra lui Ilie Bolojan
19:06 - Rizea recunoaște că el și Bodi au dat-o la pace. Implicațiile lui Coldea în afacerile musculosului
18:57 - Fără Furtună la alegerile parlamentare. Ultima speranţă a lui Ilan Şor, spulberată de Curtea Supremă

Proiecte speciale