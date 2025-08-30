Monden

Tzancă Uraganu strâns cu ușa. Câți bani îi cere Mădălina Miu să divorțeze

Tzancă Uraganu i-a pus gând rău Mădălinei Miu, singura femeie cu care a fost însurat cu acte. Acesta spune că în octombrie cel târziu o să divorțeze.

Libertatea lui Tzancă, costă

Mădălina Miu i-ar fi cerut manelistului o sumă frumușică să pună capăt mariajului dintre ei. Mai exact 100.000 de euro ar fi fost tocmeala femeii. “Mi-a cerut 100.000 de euro să divorțăm. Probabil este una dintre miile de prostii pe care le-a avut ea în cap. Cel puțin de când o cunosc eu. Și nu știu, poate e influențată de cineva sau poate doar atât o duce capul.

Tzancă și Lambada.

Tzancă și Lambada. Sursa foto Instagram

Pentru că foarte frumos se poate divorțadacă te prezinți de câteva ori la tribunal chiar dacă ea nu vine. Dar eu fiind un om foarte ocupat… De exemplu mă citează că pe data cutare trebuie să mă prezint acolo și eu sunt la Craiova sau sunt la Arad sau la Maramureș.

Sunt un om care cânt aproape în fiecare zi. Și ea profită de lucrurile astea”, a spus Tzancă Uraganu la un podcast.

Căsătorit, dar cu altă iubită

Cert este ca manelistul pare să fie sătul de această situație. Drept urmare și-ar fi făcut loc în programul lui foarte aglomerat să rezolve situația. “Dar am de gând când termin sezonul ăsta din octombrie să mă ocup de treaba asta. Asta este printre primele mele planuri să divorțez cat mai repede”, a mai explicat manelistul.

Între el și Mădălina a fost o iubire cu năbădăi și cu acuzații de tot felul. Pe de altă parte, alături de ea, Tzancă nu are niciun copil. Copiii săi sunt de la Lambada și Marymar, altfel două femei care sunt prezente în viața manelistului.

Cert este că niciuna dintre ele nu a comentat vreodată legat de faptul ca Tzancă este în continuare căsătorit în acte. Drept urmare manelistul nu s-a simțit cumva presat să divorțeze și să încheie situația tensionată cu Mădălina Miu.

