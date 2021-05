Se pare că Tzancă Uraganul și Lambada, iubita oficială, urmează să devină părinții celui de-al doilea copil al manelistului.

Mădălina, soția legitimă a mai dezvăluit faptul cămanelistul și-a părăsit deja și amanta, despre care spune că este însărcinată, pentru o altă tânără, Alina Marymar, un cunoscut make-up artist din București.

„Am mai vorbit că mai sunt lucruri de discutat și de lămurit, dar am vorbit in niște termeni nu tocmai ok pentru ca nu are cum să îmi cadă bine ce face. Eu sunt o persoană independentă și puternică și nu sunt genul de femeie care să accepte sclavia. Nu am cum să accept așa ceva. Nu am divorțat. Suntem în continuare căsătoriți.

Oficial eu sunt Mădălina Velcu. Eu am înaintat procedura de divorț, am încercat un divorț notarial, dar nu s-a prezentat niciodată. Ulterior am depus la Judecătoria Sectorului 5, dar nu am primit nicio citație pentru prima înfățișare. Suntem căsătoriți în continuare. E o decizie pe care am luat-o de mult timp și eu nu dau înapoi”, a spus Mădălina Velcu pentru Antena Stars.

Tzancă Uraganul are o avere de invidiat

În afară de Mădălina Velcu, nimeni altcineva nu a confirmat că Lambada este însărcinată. Manelistul nu spune nimic, în timp ce Lambada nici nu confirmă, nici nu infirmă. Pe un clip pe Tiktok, prietenele Lambadei au comentat despre faptul că deși este însărcinată, aceasta a consumat alcool, mai exact un pahar cu vin.

Deși este implicat în tot felul de relații sentimentale, manelistul nu este părăsit de nicio femeie din viața lui. Și asta pentru că are o avere de invidiat. Are o vilă evaluată la jumătate de milion de euro nu este doar singurul bun de valoare pe care îl deține Tzancă. Potrivit presei de divertisment, manelistul este proprietar a trei vehicule de lux. Tzancă Uraganu deţine o impresionantă flotă auto, de lux. El are un BMW X5, un Lamborghini și un Rolls-Royce.

Bunurile pe care le deține au atras și atenția Fiscului, în trecut. În anul 2017, Tzancă Uraganul, pe numele său real Andrei Velcu, a fost vizat de o anchetă ANAF. Inspectorii fiscali au dorit să afle de unde a avut manelistul bani ca să achiziționeze un BMW X5 evaluat, la acea vreme, la 140.000 de euro.