În urma mesajului postat de Lucian Mîndruță, interpretul de manele Tzancă Uraganu a răspuns. Fostul prezentator TV i-a cerut manelistului să își folosească influența în lumea online pentru a încuraja campania de vaccinare.

Masaju de pe Facebook începe așa „În atenția domnului Tzancă Uraganul”

Fostul prezentator TV i-a cerut lui Tzancă Uraganu să facă o manea despre vaccinul anti-COVID-19.

”În atenția domnului Tzancă Uraganu, nu mă cunoașteti, nu vă cunosc, dar am reținut din trendingul de pe youtube ca sunteți capabil să ajungeti la 1 milion de oameni în 24 de ore. Noi? Azi, avem 100.000 de locuri libere la vaccinare. Autoritățile nu mai știu cum să le ocupe, n-au campanie, mai zic din când în când la televizor să ne vaccinăm, da’ fără vlaga. N-au mușchi la limbă.

Ce vreau să vă rog: nu vreți să vă ocupati dumneavoastră, domnu’ Uraganu? Nu e greu. Aveți autoritate, înțeleg că și domnul Selly vă ascultă. Faceți, dom’le o manea! Ceva simplu”, a scris Lucian Mîndruță, pe pagina sa de Facebook.

Manea pro-vaccinare

Dacă acceptă această propunere, Tzancă Uraganu nu ar fi singurul manelist care a cântat despre pandemie.

O manea celebră îi aparține lui Florin Salam. Și, așa cum Rețete și vedete a scris, e fredonată cu patos și de Alex Bodi.

Conform retetesivedete.ro, Lucian Mîndruță a dat dovadă de implicare totală în momentul în care i-a dat și o sugestie de vers pentru maneaua pro- vaccinare lui Tzancă.

„Nu vreau să va dau sugestii, da’ am început aici ceva: „Am seringă, am valoare, și nici mâna nu mă doare, dacă-i moca vaccinarea la la la la la la la….” Acum știu că puteți mai bine, da’ am zis să dau doar direcția. Nu lipim pe frunte nici măcar o sută de euro, dar luați-o ca pe o cerere onestă, serioasă, reală, către cetățeanul Tzancă. Ar fi un frumos gest civic. În fond, cred că și dumneavoastră vreți să înceapă nunțile mai devreme, nu?”, a mai adăugat fostul prezentator TV.

Reacțiile oamenilor care îl urmăresc pe Mândruță

Fanii lui Mîndruță sunt în extaz cu așa o provocare adresată lui Tzancă. „Genială ideea lui Lucian mîndruță, ca maneliști celebri să compună o manea cu zvâc pro vaccinare, că doar le arde și lor buza de un ban cinstit de la nunți și paranghelii. O zic din interes că deh…, dacă au ei nunți și botezuri, are și popa :))) „Bum, bum, buuum vaccinui-i pă drum, / Ne scapă dă pandemii și dă conspirațiii…””, a scris un internaut.

Răspunsul lui Tzancă

Bineînțeles că manelistul a acceptat propunerea fostului prezentator TV, răspunzând tot pe rețeaua de socializare.

„N-a vorbit rau domnul Lucian ! Marius DE LA Focșani eu zic sa facem un hitt pentru vaccinări”, a scris manelistul. Fanii lui au reacționat imediat. Ideea e bună. „Bagă, Tzanca un hit, esti number 1!”, i-a scris cineva.