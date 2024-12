Monden Giovanni Becali și Dan Diaconescu, la aceeași masă de poker. Cine i-a surprins pe cei doi







Giovanni Becali a fost surprins alături de Dan Diaconescu în cadrul unui joc de poker, cei doi împărțind aceiași masă. Cel care i-a surprins nu este un necunoscător al jocurilor de noroc.

Giovanni Becali și DD nu-și uită vechile metehne

Lupul schimbă părul, dar năravul ba, aceasta pare să fie zicala după care se conduc și cei doi mai sus-menționați. Ambii au fost surprinși în timp ce stăteau la o masă unde se juca poker așteptând să înceapă jocul.

Culmea este că cel care i-a filmat este nimeni altul decât Alex Pițurcă. Nici el nu este străin de astfel de jocuri de noroc.

Juniorul este profesionist la poker și probabil a moștenit talentul de la tatăl său. De altfel, talentul său în materie de jocuri de noroc a intrat în istorie când a plecat cu o sumă frumușică dintr-un cazinou. Totul se întâmpla în 2017 când Alex Pițurcă a reușit să câștige 360.000 de euro de la diferite jocuri de noroc. Cazinoul în cauză s-a văzut nevoit să îi dea 180 de mii de euro în acea seară, restul fiind plătit a doua zi. Juniorul a renunțat la fotbal în 2011 și tot atunci a devenit jucător profesionist de poker.

Pițurcă junior este jucător profesionist de poker

Dacă la început nu câștiga sume colosale, ulterior lucrurile s-au schimbat. Și tatăl său a avut înclinație către jocurile de noroc. "Nu am avut niciodată probleme din cauza pokerului, pentru că jucam numai la Craiova, unde am și învățat. Am învățat cu domnul Crăciunescu, cu domnul Velea... am jucat toți, dar mie mi s-a dus vestea. M-a costat multe salarii, până să învăț.

La Craiova am învățat să joc poker. Nu mai joc acum poker, nu mă mai interesează. Nu știu Texas, Omaha... Alex e profesionist. A și câștigat un turneu de 90 și ceva de mii de euro în Austria. Nu am mai jucat cam demult jocuri de noroc, ceea ce îmi dă de gândit, că m-am rablagit puțin", a declarat în trecut Victor Pițurcă.