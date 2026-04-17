Câți bani are să-i dea Giovani Becali fiului ilegitim. Ce a stabilit instanța

Giovanni Becali este bun de plată. Instanta a decis să plătească o sumă mai mare decât se stabilise prima dată, drept pensie alimentară pentru fiul ilegitim pe care îl are cu Aida Giurumescu.

Omul de afaceri s-a luptat pentru a nu plăti o pensie alimentară prea mare, până la ultima instanță. Doar că sorții nu au ținut cu el. Astfel că s-a ajuns de la suma de peste jumătate de milion de lei, la aproximativ 160.000 de euro.

”Admite contestaţia la executare. Dispune anularea în parte a actului de îndreptare a erorilor materiale nr. MBR_DEC 14731/28.10.2025 din procesul verbal nr. A_EMB 4687/23.05.2023 şi a adresei nr. MBR_DEC 14736/28.10.2025, reţinând că valoarea creanţei stabilită cu titlu de pensie de întreţinere în favoarea contestatorului este de 160 486, 82 euro, astfel cum a fost precizată în procesul verbal nr. A_EMB 4687/23.05.2023, în echivalentul în lei la cursul BNR de la data plăţii, iar nu suma de 622258,522 lei. Ia act că reclamanţii contestatori au precizat că vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată”, se apreciază în minuta instanței.

Potrivit informațiilor din spațiul public, fiul lui Giovanni, despre care omul de fotbal nici nu vrea să audă, s-a făcut fotbalist. Se pare că moștenește această pasiune de la tatăl său, al cărui nume îl poartă.

Asta după ce l-a obținut în instanță, pentru că altfel impresarul nu l-ar fi recunoscut niciodată. Nici banii pe care îi datorează din alt proces legat de pensia alimentară nu vrea să îi dea.

În 2014, când avocata Aida Giurumescu a început războiul în instanță cu omul de afaceri, acesta a sărăcit dintr-o dată. Mai exact toate bunurile de pe numele său au dispărut. Așa se face că femeia să străduiește să îl execute pentru diferite sume pe care le-ar datora fiului. Dar omul de afaceri nu se lasă nicicum. Probabil nici această sumă de peste 160.000 de euro nu va fi ușor de scos de la el.