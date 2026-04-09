Sport

Giovanni Becali a suferit un infarct și nu a știut. Cine l-a salvat și cum s-a lăsat de fumat

Comentează știrea
Ioan Becali a renunțat la fumat. Sursa foto: colaj EVZ
Din cuprinsul articolului

Giovanni Becali a povestit cum a trecut printr-un infarct descoperit târziu, urmat de o operație de urgență în Germania, în urmă cu 22 de ani.

Giovanni Becali a descoperit abia în spital că a suferit un infarct

Giovanni Becali a povestit că a trecut printr-un infarct fără să își dea seama, într-o perioadă în care ducea un stil de viață intens și marcat de fumat excesiv. Episodul s-a petrecut în urmă cu aproximativ 22 de ani, când a început să acuze dureri în piept și palpitații.

În acel moment, simptomele au fost interpretate inițial ca o reacție la oboseală și stres. Situația a devenit însă îngrijorătoare, iar acesta a decis să ceară ajutor medical, fiind însoțit de Victor Becali la spital.

Medicii i-au recomandat lui Giovanni Becali o intervenție imediată după infarct

După investigații suplimentare, medicii au constatat că afecțiunea era mult mai gravă decât se presupunea inițial. Giovanni Becali a relatat momentul în care i s-a comunicat necesitatea unei intervenții urgente.

Eu am făcut infarct. Am trecut prin infarct şi n-am ştiut. Mă durea în piept. Am fost şi la un concurs al nepoatei mele. Făcea salturi şi mi-era frică. Simţeam nişte palpitaţii, că avusesem emoţii pentru fată. A venit seara, fumam două pachete pe zi şi nu dormeam. Nu mai zic în cazinouri cât fumam”, și-a amintit Becali.

Giovanni Becali. Sursă foto: Captură video Facebook

Impresarul a continuat și a descris momentul critic al internării. „Dar nu puteam să dorm. Am mai fost prin cazinou, m-am întors, am fumat o ţigară şi când să dorm, nimic. L-am sunat pe Victor. M-au băgat în tub şi au spus că urgent la operaţie”, a povestit Giovanni.

A decis să meargă în Germania pentru o operație cardiacă complexă

În urma evaluărilor medicale, s-a stabilit că arterele coronare erau sever afectate, iar tratamentul nu mai permitea soluții simple. Giovanni Becali a fost îndrumat să caute o intervenție în străinătate.

Acesta a povestit traseul medical complex, cu opriri la mai mulți specialiști din România și din Europa, până la alegerea unui spital din Germania, considerat unul dintre centrele medicale de referință.

Operația a avut loc la un spital din Bad Nauheim, unde tratamentul a fost efectuat în regim de urgență. Costul intervenției s-a ridicat la aproximativ 40.000 de euro, sumă achitată în numerar.

Eram om de operaţie. Am fost la Fundeni, la cel mai mare doctor de acolo. Și a văzut ce s-a înregistrat. M-a sfătuit să merg în străinătate şi Ilie Năstase mi-a găsit la Paris, la doctorul Mihăilea. Noi avem casă la Frankfurt şi mi-au găsit la 40 de km de Frankfurt, la Bad Nauheim. Îi dau telefon lui Mihăileanu că nu mai vin la Paris şi mi-a spus că a făcut doi ani de practică la spitalul ăsta din Bad Nauheim. M-au băgat într-o cameră, au venit doi călăi, m-au bărbierit, au scos tot. Mi-a dat o pastilă, era 9 seara şi nu mai ştiu nimic până a doua zi la 14:00”, a spus Becali.

Recuperarea după operație și decizia definitivă de a renunța la fumat

După intervenție, Giovanni Becali a fost monitorizat atent și a trecut printr-o perioadă de recuperare fără complicații majore.

A doua zi a venit doctorul, spunând că e soţia la telefon. Și dau capul aşa în sus să văd… Ai văzut navele alea spaţiale? Aveam numai cabluri”, și-a amintit impresarul.

Ulterior, acesta a decis să renunțe complet la fumat, după ce a realizat impactul pe care stilul de viață îl avusese asupra sănătății sale.

A doua zi dimineaţa mă bagă în camera mea. Văd un halat acolo şi hainele mele. Erau două pachete de Marlboro. Am luat şi bricheta din pantaloni, merg pe terasă la clinică şi am fărămiţat pachetele de ţigări. Bricheta am aruncat-o de i-au sărit toate arcurile. Dacă fumează cineva acum, după 22 de ani, nu suport! N-am crezut în viaţa mea că voi lăsa ţigările. Am călcat totul în picioare după operaţie. La mine erau înfundate, dar 80% era doar de la ţigări”, a declarat Giovanni Becali.

Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

