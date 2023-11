Becali are un fiu nerecunoscut. Mutarea făcută de fosta amantă

Becali este tatăl unui băiat din relația cu avocata Aida Giurumescu. Tânărul îşi construiește carieră în fotbal, dar prin propriile forțe. Bernhard, 21 de ani, s-a transferat la o echipă de fotbal austriacă foarte bine cotată, SC Columbia Floridsdorf. Transferul vine după ce, în vară, i-a expirat contractul cu Wiener Viktoria.

Becali are un fiu pe care nu vrea să-l recunoască

Mama lui se judecă cu ANAF pentru a recupera 85.000 de euro, pensie alimentară retroactivă de la Giovanni Becali. Omul de afaceri are bunurile sub sechestru. Mai mult, în premieră, numele lui Bernhard Becali apare în documente oficiale publice. Tânărul s-a născut la Viena, în luna decembrie a anului 2002. Becali a avut o relației extraconjugale cu avocata Aida Giurumescu.

Becali nu a vrut să-și recunoască fiul, dar fosta amantă l-a dat în judecată, în Austria. A câştigat procesul pentru stabilirea paternităţii, cerând apoi instanţei din România să recunoască sentinţa dată de judecătorii austrieci.

Aida Giurumescu a cerut executarea silită

Aida Giurumescu a cerut şi executarea silită a lui Becali, pentru a recupera suma de 85.000 de euro, pensie alimentară retroactivă. Giovanni Becali a demonstrat în instanță că imobilele pe care Aida Giurumescu le voia vândute pentru a intra în posesia acestei sume sunt deja spre executare în alte procese.

„Eu nu mai sunt impresar, eu sunt consilierul holdingului Becali. Acum sunt un consilier, nu mai am nevoie de bani, firma mă cinstește, n-am treabă. Eu n-am nimic pe numele meu și nu vreau să mai am nimic pe numele meu. Am o pensie mică, nu se spune… Am o pensie cu care mă satisfac, nicio problemă. Eu stau bine, fratele meu stă bine, e asociat aici la firmă, lucrează cu imobiliare… Fratele meu are investiții, eu nu mai am, am ieșit la pensie și vreau să fiu întreținut”, a spus el.

Sursa foto: Facebook

De asemenea, Tribunalul București a respins solicitarea femeii. Dar lupta în instanță continuă. Aida Giurumescu îndreptându-se împotriva ANAF-ului pentru a recupera suma datorată​​​​.

Becali apare în documentele oficiale

Este pentru prima dată când numele lui Bernhard apare în documente oficiale publice din România. În ciuda tensiunilor dintre părinții săi și a faptului că tatăl său, care este om de fotbal, a refuzat orice legătură cu el.

Tânărul joacă din copilărie fotbal, iar evoluția lui este una foarte bună. După ce, în iunie, i-a expirat contractul cu Wiener Viktoria, în luna următoare el s-a transferat în lotul echipei Under 23 SC Columbia Floridsdorf, din Liga a II a.

Noua sa echipă a și câștigat, cu scorul de 3-0, meciul disputat cu FCJ Ottakring, duminică. La acest meci, Bernhard a fost rezervă și nu intrat deloc pe teren, dar asta nu înseamnă că nu s-a bucurat de reușita echipei sale la fel de mult ca și colegii săi care au contribuit la victorie. Bernhard este singurul băiat al lui Giovanni. El are cu soția sa, Stella, trei fete: Pamela, Andreea şi Laura.