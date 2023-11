Gigi Becali, accident cu Rolls-Royce-ul luxos. În ce stare se află patronul FCSB

Gigi Becali a fost implicat într-un accident rutier. Patronul FCSB a ajuns cu bolidul de peste 500.000 de euro într-un șanț. Din primele informații se pare că afaceristul a încercat să evite un alt autoturism care venea pe contrasens.

Gigi Becali a ajuns cu Rolls-Royce-ul în șanț

Patronul FCSB deține mai multe mașini de lux. Printre acestea se numără și luxosul Rolls- Royce Ghost Black Badge. Autoturismul pe care Gigi Becali îl și conduce cel mai des este evaluat la peste 500.000 de euro.

Afaceristul a fost implicat într-un accident rutier. Din primele informații se pare că acesta a ajuns cu bolidul de lux în șanț. Gigi Becali ar fi încercat să evite un autoturism care venea pe contrasens. După o astfel de manevră, mașina de 500.000 de euro a ajuns în șanț.

Care este starea patronului FCSB

Afaceristul ar fi pierdut controlul volanului după o manevră rapidă. Rolls-Royce-ul condus de milionar ar fi ieșit în afara părții carosabile după ce acesta a încercat să evite coliziunea cu o mașină care venea pe contrasens.

Gigi Becali nu a fost rănit în urma incidentului.

„Nu că sunt bine, sunt foarte bine! Da, eu eram la volan. Am intrat într-o depășire, iar cel pe care l-am depășit s-a băgat și el în depășire, fără să se asigure. Ca să-l evit, am tras de volan și am intrat în șanț.”, a spus afaceristul.

Patronul FCSB susține că s-a ales în urma accidentului cu pagube materiale. Roțile bolidului de peste 500.000 de euro ar fi fost avariate.

„Când intri într-o depășire și cel pe care-l depășești intră și el în depășire, se numește unghiul mort. Ca să-l evit, am intrat în șanț.Mașina? Doar roțile (n.r – sunt avariate) .”, a adăugat el.

Gigi Becali a vrut să evite o mașină care venea pe contrasens

Milionarul susține că șoferul care venea pe contrasens nu a oprit. Afaceristul i-a îndemnat pe polițiști să consulte camerele de supraveghere din zonă pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc accidentul.

„Le-am spus polițiștilor să ia imaginile de pe camerele video. El nici nu a oprit. Nemernic! Să-l vadă pe camere și să-l cheme. Nici nu mă interesează. Eu l-am evitat, am făcut un bine și cu asta basta”, a precizat afaceristul.

Patronul FCSB și-a schimbat recent mașina. Acesta a renunțat la Maybach pentru Rolls-Royce Ghost Black Badge. O astfel de bijuterie pe patru roți ajunge la peste 500.000 de euro și are 591 de cai putere.