Dansator mort la 30 de ani, dus la groapă în alai de nuntă și cântec de vioară

Jale în comuna Roșia din Bihor. Întreaga comunitate, dar și mulți bihoreni iubitori de folclor au aflat, pe 10 aprilie, că Ionuț Panc, un iubit dansator din Ansamblul Codrenii Bihorului, a murit la doar 30 de ani.

Tragicul eveniment a avut loc în urma unui accident produs într-o pădure din Arad, spun colegii săi.

Moartea tânărului i-a șocat pe toți cei care îl cunoșteau pe Ionuț ca pe un tânăr care iubea viața, era sufletul petrecerilor, stegar la nunți, acolo unde Codrenii Bihorului erau invitați să facă atmosferă.

„Dumnezeu te-a vrut mire, în Ceruri, noi, Ansamblul Codrenii Bihorului, al cărui suflet ai fost, de la început, te-am condus pe ultimul drum”, a scris pe contul de socializare al ansamblului una dintre colegele sale.

O altă dansatoare și-a amintit că Ionuț era doar un copil și unul dintre primii membrii ai ansamblului din Roșia.

„Am muncit mult împreună, puneai suflet în tot ce făceai, am reușit, am câstigat, ne-am bucurat și am petrecut multe momente frumoase. Aproape 10 ani am străbătut țara împreună, la multe concursuri, festivaluri și spectacole”, au fost gândurile transmise de o altă colegă din Ansamblul Codrenii Bihorului.