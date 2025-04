Șase persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit în statul New York. Multe mistere după tragedie

Şase persoane și-au pierdut viața în statul New York, în weekend, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, incidentul făcând parte dintr-o serie de accidente aviatice recente în Statele Unite, potrivit presei americane.

Agenția americană pentru securitatea transporturilor (NTSB), care investighează accidentul de sâmbătă, care a avut loc aproape de Copake, a anunțat duminică că avionul avea la bord șase persoane, dar nu a confirmat direct numărul de decese.

Conform cotidianului The New York Times (NYT), care citează membri ai familiei, toate cele șase persoane aflate la bordul avionului au decedat. Victimele se îndreptau spre o sărbătoare religioasă, potrivit publicației.

Ziarul menționează că cele șase victime sunt Michael Groff, un pilot și neurochirurg, soția sa, Joy Saini, un medic chirurg, precum și cei doi copii ai cuplului, Karenna Groff, o fostă jucătoare de fotbal la MIT (Massachusetts Institute of Technology), Jared Groff și partenerii acestora, James Santoro și Alexia Couyutas Duarte.

We are heartbroken to share the tragic news of the sudden passing of Dr. Michael Groff, his wife Dr. Joy Saini, their daughter Karenna, their son Jared, and two close family friends in a plane crash near Copake, New York.

A dedicated neurosurgeon, educator, and leader, Mike… pic.twitter.com/maM3uRQ0ZB

— AANS/CNS Spine Section (@spinesection) April 14, 2025