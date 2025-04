Tragedia din New York. Filmul prăbușirii elicopterului cu turiști, în apele fluviului Hudson

Şase persoane, inclusiv trei copii, și-au pierdut viața joi, în urma prăbușirii unui elicopter turistic în fluviul Hudson, la New York, tagedia fiind cauzată de traficul aerian intens din regiunea metropolitană.

Potrivit primarului Eric Adams, la bordul elicopterului de tip Bell 206 se aflau o familie de turiști din Spania și pilotul.

„Cele şase victime au fost scoase din apă. Din păcate, toate au murit”, a afirmat primarul, în cadrul unui briefing de presă la locul accidentului.

Posturile locale de televiziune au transmis imagini în care elicopterul pierdea altitudine rapid înainte de a cădea în fluviul Hudson, în apropierea cartierului Manhattan, la granița dintre New York și statul New Jersey. Un martor intervievat de NBC4 a relatat că, înainte de impact, elicopterul ar fi pierdut elicea.

Imaginile surprinse arată patinele de aterizare ale elicopterului ieșind din apă în apropierea autostrăzii West Side din Manhattan, în timp ce echipe de salvare intervin în zonă. La fața locului sunt prezente mai multe ambarcațiuni și zeci de pompieri.

At least three people are dead after a helicopter crashed into the Hudson River. Five people were reportedly onboard including children.

