Politica Diana Șoșoacă s-a trezit cu polițiștii la ușă, după ce s-a filmat în cabina de vot. Update







Update. După filmarea cu polițiștii veniți la ușa ei, Diana Șoșoacă a fost amendată cu 1.000 de lei.

„Astăzi, 15 decembrie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 6 Poliție s-au deplasat la domiciliul persoanei în cauză, în vederea afișării procesului-verbal de constatare a contravenției, aceasta fiind sancționată cu amendă în valoare de 1.000 de lei, conform legii. În acest context, persoana în cauză a refuzat primirea documentului și i-a împiedicat pe polițiști să afișeze, conform procedurilor legale, actul la domiciliul acesteia. Reiterăm faptul că, persoana în cauză, la data de 24 noiembrie 2024, a realizat un clip video în interiorul cabinei de votare, încălcând astfel normele art. 55 lit. m) raportat la art 56 alin. (1 ) din Legea nr. 370/2004, privind fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot. De asemenea, polițiștii din cadrul subunității au trimis, inițial, procesul-verbal de constatare a contravenției prin intermediul poștei, cu aviz de primire, însă nu a fost ridicat de persoana în cauză. În acest context, astăzi, 15 decembrie, s-au deplasat la domiciliul acesteia, în vederea afișării la domiciliu”, au transmis polițiștii.

Știre inițială

Diana Șoșoacă s-a trezit cu Poliția la ușă, după ce s-a filmat în cabina de votare. Doi polițiști au mers la locuința europarlamentarului pentru a-i înmâna procesul verbal. Reprezentanta SOS a refuzat să ridice documentul și a lansat mai multe amenințări la adresa oamenilor legii.

Diana Șoșoacă, în centrul unui noi scandal

Duminică, polițiștii au încercat să îi înmâneze fostei senatoare un proces verbal de contravenție. Iritată de prezența oamenilor legii la ușa ei, Diana Șoșoacă i-a apostrofat și a filmat întregul episod.

„Ce căutați la mine duminică la ora 9? De ce veniți să îmi speriați copiii? Ați venit la colindat?”, a spus europarlamentarul.

„Primiți procesul verbal de contravenție?”, a fost întrebarea unuia dintre cei doi polițiști.

„„Pentru ce? Ce căutați duminică, de ce nu veniți luni?”, a continuat aceasta.

Scandalul a fost mutat în stradă

Reprezentanta SOS a mers în fața blocului după agenți, continuând să le adreseze întrebări. După plecarea polițiștilor, aceasta a lansat amenințări la adresa Poliției.

„Scârbe! Mamă, de n-oi pune eu bâta pe ăștia până la urmă, că m-am săturat! (…) Cred că îmi iau armă. Cum se ia unul de mine, îi zbor creierii”, a afirmat ea.

Poziția Poliției Capitalei

„Pe data de 24 noiembrie, a fost trimisă o semnalare prin care ni se transmitea că doamna a transmis pe facebook din cabina de vot. Colegii i-au trimis procesul verbal prin poștă și doamna a refuzat să îl primească. Astăzi, doamna a refuzat să îl primească și s-a comportat altfel.

Polițiștii din Capitală analizează acest clip”, a explicat Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al IGPR.

După scandalul din stradă, europarlamentarul a postat un mesaj pe rețelele de socializare.

„DUMINICĂ, 15.12.2024, ORA 9 DIMINEAȚA, POLIȚIA ROMÂNĂ A VENIT PESTE COPIII MEI IN CASA, PENTRU A-MI ÎNMÂNA O AMENDĂ! DUMINICA? LA 9 DIMINEATA? CAND ANENDA SE TRIMITE PRIN POȘTĂ? DÂND DRUMUL LA LIVE, AU LUAT-O LA GOANĂ! ACESTE GUNOAIE NU MAI AU LIMITA: INTIMIDARE PE FAȚĂ A COPIILOR MEI SI A MEA, NU SE ȚINE CONT DE LEGE DE NIMIC. DACĂ UNUI DEMNITAR EUROPEAN II FAC ASA, POPORUL SIMPLU CE ȘANSE ARE? ROMÂNIA A MURIT! SUNTEM IN DICTATURĂ! STAȚI IN CASE! STAȚI LA CĂLDURĂ! SALVAȚI -VĂ SCLAVIA! NOI NU MAI SUNTEM UN POPOR, CI O POPULAȚIE! „DUMINICĂ, 15.12.2024, ORA 9 DIMINEAȚA, POLIȚIA ROMÂNĂ A VENIT PESTE COPIII MEI IN CASA, PENTRU A-MI ÎNMÂNA O AMENDĂ! DUMINICA? LA 9 DIMINEATA? CAND ANENDA SE TRIMITE PRIN POȘTĂ? DÂND DRUMUL LA LIVE, AU LUAT-O LA GOANĂ! ACESTE GUNOAIE NU MAI AU LIMITA: INTIMIDARE PE FAȚĂ A COPIILOR MEI SI A MEA, NU SE ȚINE CONT DE LEGE DE NIMIC. DACĂ UNUI DEMNITAR EUROPEAN II FAC ASA, POPORUL SIMPLU CE ȘANSE ARE? ROMÂNIA A MURIT! SUNTEM IN DICTATURĂ! STAȚI IN CASE! STAȚI LA CĂLDURĂ! SALVAȚI -VĂ SCLAVIA! NOI NU MAI SUNTEM UN POPOR, CI O POPULAȚIE!”, a fost mesajul fostei senatoare.