Florin Salam este acuzat că nu se mai interesează de memoria fostei sale soții, Fănica, care a fost răpusă de cancer. Prima soție a lui Florin Salam a murit în urmă cu 12 ani, din cauza bolii. În prezent, fostul cumnat al manelistului susține că acesta nu-i mai aprinde nici măcar o lumânare. Mai mult, acesta spune că Florin Salam și-a abandonat cei doi copii rezultați din această căsătorie, pe Betty și pe Daniel.

Florin Albu, fratele primei soții a manelistului, Fănica, a avut doar cuvinte grele pentru fostul său cumnat, într-o emisiune la Antena Stars. El a povestit că, deși au trecut 12 ani de la decesul surorii sale, nu există zi în care să nu îi ducă dorul. Florin Albu îl acuză pe fostul cumnat că nu se mai interesează să țină rânduielile pentru pomenirea fostei sale soții.

Florin Salam, spune acesta, nu a trecut în opt ani să aprindă o lumânare la mormântul fostei sale soții, deși pretinde că încă ar mai suferi după ea. Potrivit spuselor sale, cea care se îngrijește de acest lucru este fiica celor doi, Betty.

Cine se ocupă de pomenirea Fănicăi

Aceasta se ocupă de foarte mulți ani de organizarea parastaselor și a tuturor celorlalte rânduieli.

„Fata ei, Betty, nepoata a făcut parastasul. Ea a făcut totul pentru mama ei. Betty își face datoria vizavi de mama ei, mai departe nu pot să vorbesc. Pentru că este tatăl ei. Este al optulea an în care nu merge la sora mea, nici să îi aprindă o lumânare. Poate cu ocazia asta, de Paște va merge. Sunt tatăl lui, fratele lui acolo poate va merge”, a spus Florin Albu, pentru Antena Stars.

Chiar și așa, în ciuda supărării, bărbatul i-a transmis fostului cumnat doar urări de bine. El a spus că se bucură pentru Florin Salam că a reușit să-și întemeieze o nouă familie.

„Să îi ajute Dumnezeu să facă tot ce își dorește. El are o familie acum. M-am bucurat. Vorbesc sincer. Era tânăr. A stat destul singur. A suferit, a fost chestia asta, ce am simțit și am văzut a fost vreo 2-3 de ani, după el știe ce a simțit. Pe noi ne-a durut asta. Să nu o mai pomenească la nunți, ca să nu zică lumea cât suferă Salam. A suferit primii 3-4 ani, dar mai departe au fost numai regii, actorii, să vadă lumea la TV”, a mai adăugat Florin Albu.