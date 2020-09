În prim-plan apare Florin Albu, nimeni altul decât cumnatul lui Florin Salam, care a lansat noi acuzaţii grave la adresa „regelui manelelor”.

N-a fost ocolită nici familia acestuia, acuzată de nepăsare după ce Fănica, sora lui şi prima soţie a lui Salam, a murit în aprilie 2009.

Nu este prima oară când Florin susţine că Florin Salam și familia acestuia sunt vinovaţi pentru moartea surorii sale.

Mai mult, fratele Fănicăi Salam a ajuns chiar şi la Neluţu Salam, care este internat stare gravă la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș, din Bucureşti.

Albu susţine că abia acum, familia lui Florin Salam va simți la rândul ei durerea pe care a simțit-o familia Fănicăi în momentul morţii sale.

„Acum, ce se întâmplă cu Neluțu Salam, căruia nu-i doresc răul… Îmi pare rău de el, îl iubesc, e prietenul meu. M-a ajutat de multe ori când eram amărât…

Mi-a dat 2, 3 lei… Nu mi-a dat Salam cât mi-a dat el. Dar acum o simtă durerea mama lui Florin Salam, Maria, Marina (n.r. – sora lui Florin Salam) și Nuți (n.r. – cealaltă soră a lui Salam)…

Cum vă simțiți voi acum? Nuți, Marina, Florin Salam? Maria, mama lui Florin Salam? Gândiți-vă cum am fost noi în perioada când a murit sora mea, Fănica?

Fănica, sora mea, când a murit… Și fetele tale și cu tine ați spus: «Luați-le de aici pe femeile astea că îi distruge imaginea lui Florin Salam!»

Îi distrugea imaginea băiatului tău, Maria?! Acum, durerea pe care o ai… că se întâmplă necazul…. nu vreau să se întâmple cu fiul tău…

O să vă dați seama prin ce durere, prin ce necaz și ce suferințe am trecut noi, familia Fănicăi! Eu nu mă bucur, că nu e un dușman, e fratele meu, e prietenul meu.

Mă iubea și mă respecta! Vizavi de Nelu, o să vă dați seama cine suntem noi, prin ce-am trecut, prin ce traumă am trecut.

Nici Florin Salam n-a ținut durerea atât de mare că a murit nevastă-sa. Poate mă credeți, poate nu mă credeți. Multă lume nu știe.

De-aia am făcut războiul ăsta, de-aia am făcut chestia asta pe la televiziune, s-o lase pe sora mea în pace, să nu se mai folosească de ea pentru 2, 3 lei.

Vezi-ți, mă, de Roxana ta, vezi-ți de copiii tăi, care-s ai tăi și care nu sunt ai tăi, uit-o pe Fănica, oricum n-ai aprins o lumânare de 7 ani la ea nici măcar în ziua de Paști”, a povestit Florin Albu pe Facebook, în direct.

În trecut, Florin Albu a povestit că Florin Salam nu a fost deloc impresionat de suferința Fănicăi și a dat bani familiei „s-o repare” când ea s-a îmbolnăvit.

De asemenea, el a dezvăluit că Nuți a avut o influență decisivă asupra Fănicăi și a dus-o pe „un drum greșit” care ar avea legătură cu moartea ei timpurie.

În aprilie 2009, Florin Salam şi-a pierdut soţia chiar de ziua lui, în Duminica Floriilor. Ştefania Stoian (n.r. cunoscută ca Fănica Salam) murea la numai 27 de ani.

Internată în stare gravă la Spitalul Clinic de Urgență București, Ştefania a fost operata de urgenţă.

Soţia lui Salam avea un blocaj renal agravat de o infecţie la rinichi. În plus, tânăra de 27 de ani suferea de mai mult timp de ciroză hepatică.

Florin Salam şi Ştefania s-au căsătorit în 2007 şi au avut o nuntă fastuoasa, care a costat aproximativ 500.000 de euro.

Ceremonia a avut organizată în Antalya (Turcia), la un hotel de cinci stele. La acea vreme, a fost închiriat şi un avion pentru nuntaşi. Naşii de cununie au fost manelistul Adi Minune şi soţia lui, Cati.

Conform informaţiilor de la acea vreme, când Ştefania era la reanimare, Salam a strigat-o de 4 ori, iar aceasta ea s-a trezit de fiecare dată.

sursa: wowbiz.ro