Manele pe YouTube. Se fac averi uriaşe cu investiţii minime! Dani Mocanu e nr. 1, iar pe următoarele locuri sunt Tzanca Uraganu, Jador, Bogdan de la Ploieşti şi Florin Salam. Conform estimărilor de pe socialblade.com, aceştia sunt maneliştii care câştigă cel mai bine din melodiile încărcate pe YouTube.

Mai multe voci avizate de pe piaţa manelelor susţin că investiţia într-o melodie şi un videoclip nu depăşeşte 5.000 de euro în foarte multe dintre cazuri, iar cțtigul lunar ajunge și l 50.000 de euro. Dincolo de banii încasaţi din reclamele şi vizualizările de pe YouTube, notorietatea dobândită pe această platformă online măreşte şi cota de piaţă a celor aflaţi în trending, care pot cere sume şi mai mari pentru petrecerile şi evenimentele la care sunt solicitaţi. Tocmai de aceea, unii au început să lanseze câte o melodie în fiecare zi.

Dani Mocanu (Dani Mocanu © Oficial) deschide topul câştigurilor realizate din videoclipurile postate pe YouTube. Regele YouTube-ului, aşa cum a fost supranumit manelistul, era o prezenţă constantă în trending, dar situaţia s-a mai schimbat în prezent, semn clar al reorientării spirituale pe care a anunţat-o nu cu mult timp în urmă.

Dani Mocanu are cei mai mulţi abonaţi dintre cei menţionaţi (2.790.000) şi 1.391.156.691 de vizionări pe canalul de YouTube creat la 5 septembrie 2014. „Artileria” (colaborare cu Costi Ioniţă, 45.000.000 de vizualitări), „Puiul meu” (45.000.000) şi „Eu nu dau înapoi” (41.000.000) rămân printre cele mai urmărite melodii ale sale.

La fel ca Florin Salam, şi Dani Mocanu are multe hituri cu peste 20.000.000 de vizualizări. Câştigurile sale anuale din YT, conform estimărilor socialblade.com, pot ajunge la sume cuprinse între 74.600 şi 1.200.000 de dolari.

Dani Mocanu şi Tzanca Uraganu câştigă cel mai bine din YouTube

Pe locul doi este clasat Tzanca Uraganu, care şi-a creat canalul pe YouTube la 25 mai 2020, iar în prezent are 122.021.548 de vizionări din toate videoclipurile pe care le-a postat. În aproape un an de prezenţă pe YouTube, manelistul a adunat 229.000 de abonaţi.

Tzanca Uraganu are melodii prezente şi pe canalul Nek Musik, creat în 2011 şi care are în total 3.677.834.251 de vizionări. Nu este singurul canal de YouTube asociat cu numele popularului cântăreţ de muzică de petrecere, ceea ce înseamnă câştiguri suplimentare pentru acesta.

Una dintre melodiile sale care a prins cel mai bine la public rămâne „Sistemul Lamborghini”, cu 47.000.000 de vizualizări. În acest context, sursa citată estimează că manelistul poate încasa din anual din YouTube o sumă anuală cuprinsă între 68.700 şi 1.100.000 de dolari.

Jador este pe locul 3 în topul câştigurilor realizate din conţinutul încărcat pe YT. El şi-a creat canalul de YouTube la 19 noiembrie 2019 şi a strâns 196.398.613 vizionări, dar şi 956.000 de abonaţi. Manelistul a ajuns la aceste cifre şi datorită capitalului de imagine generat de colaborările cu televiziunile de divertisment.

Printre cele mai urmărite melodii pe care Jador le are pe YouTube se numără „Dau moda” şi „Jale”, ambele cu 75.000.000 vizionări. Au mai fost şi alte hituri care au generat la rândul lor zeci de milioane de vizualizări. socialblade.com a estimat că Jador poate câştiga anual din YouTube între 41.500 şi 663.800 de dolari.

Florin Salam, pe locul 5

Locul 4 îi este rezervat lui Bogdan de la Ploieşti, care şi-a creat canalul de YouTube (Bogdan DLP) la 26 septembrie 2011 şi a ajuns în prezent la 339.703.180 de vizionări şi 805.000 de abonaţi. Printre cele mai urmărite melodii ale sale se numără „Fără tine” (colaborare cu Theo Rose, 72.000.000 de vizionări) şi „Brr” (32.000.000 de vizionări). Sursa citată menţionează că manelistul poate câştiga anual între 36.000 şi 576.300 de dolari.

Locul 5 îi revine lui Florin Salam. Regele manelelor, aşa cum a fost supranumit, este prezent pe YouTube datorită canalului Florin Salam by Nek Music, creat la 8 mai 2014 şi care are 324.718.983 de vizionări. Numele celebrului manelist este asociat şi cu Nek Musik TV, un canal care îl are în prim-plan la secţiunea superhituri.

Canalul de YouTube Nek Musik TV promovează mai mulţi cântăreţi de muzică de petrecere din România şi a fost creat la 12 august 2011. În prezent înregistrează 3.677.834.251 de vizionări. Despre Nek Musik TV, socialblade.com estimează că poate încasa anual de la YouTube între 219.100 şi 3.500.000 de dolari. Se poate presupune că o mare parte din această sumă se împarte între maneliştii care au cele mai multe vizualizări pe canal.

În ceea ce-l priveşte pe Florin Salam, sursa citată menţionează că Florin Salam by Nek Music poate genera câştiguri anuale cuprinse între 19.900 şi 317.800 dolari. Dacă la câştiguri, regele manelelor nu prinde podiumul, la capitolul vizualizări trebuie spus că el are foarte multe melodii cu peste 20.000.000 de vizualizări, dar şi cel mai vizionat videoclip dintre cei menţionaţi. Dintre acestea, merită amintite „Saint Tropez” (92.000.000), „A ieşit soarele din nou” (74.000.000) sau „Fata de pe scară” (colaborare cu Mr. Juve, 50.000.000).