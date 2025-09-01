Monden Tzancă Uraganu, weekend de foc. Marymar acasă, el show nebun cu Lambada la Mamaia







Relațiile lui Tzancă Uraganu par mereu complicate, însă manelistul știe să gestioneze echilibrat viața personală și scena muzicală. Pe 31 august, cântărețul a fost surprins la un eveniment din Mamaia alături de Lambada și doi dintre cei trei copii ai săi, Anaysa și Andreas, în timp ce Marymar a rămas acasă.

Manelistul nu a ascuns niciodată aspecte din viața sa personală și a fost întotdeauna transparent cu fanii săi. De la vârsta de 19 ani, Tzancă trăiește o poveste de dragoste cu Lambada, femeia cu care are trei copii.

Problema este că el are o relație în paralel și cu Marymar, bruneta cu care are o fetiță. Cântărețul se afișează frecvent alături de ambele femei, menținând o relație armonioasă în familie.

Recent, Cancan a surprins imagini de la evenimentul din Mamaia, unde Tzancă a urcat pe scenă împreună cu fiul său, Andreas, și a întreținut atmosfera cu hit-urile sale. Lambada a stat la o masă din spatele scenei, alături de câțiva apropiați, consultându-și telefonul, semn că este obișnuită să îl însoțească pe artist la astfel de evenimente.

Se pare că de data aceasta, manelistul a lăsat-o acasă pe Marymar, partenera cu care apare cel mai des la evenimente și pe care o răsfață cu cadouri scumpe și mesaje de dragoste.

De-a lungul timpului, fanii au remarcat că Tzancă reușește să împace toate responsabilitățile familiale și să ofere atenție atât primelor iubiri, cât și copiilor săi. Cum gestionează această viață „dublă”? După cum spune artistul, este vorba de timp bine organizat și de implicare sinceră în fiecare relație.

În urmă cu câteva zile, manelistul a fost aspru criticat de internauți din cauza declarațiilor sale. El a recunoscut într-un podcast că și-a bătut iubitele atunci când au făcut crize de gelozie și că i se pare ceva normal.

Acesta a fost criticat și pentru că are o relație în paralel cu Lambada și Marymar. Internauții consideră că Tzancă nu este un exemplu bun pentru copiii săi și că trebuie să plătească pentru acțiunile sale.

„O femeie când țipă foarte mult sau face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o stăpânești sau ceva. Mai se întâmplă o chestie din asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni picioare. Sau să mă sui cu picioarele nu am fost niciodată. Dar o palmă două, un picior ceva mai dai. Am mai lovit și înainte de ea. Și după ea”, a spus Tzancă Uraganu.