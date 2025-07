Monden Tzancă Uraganu a ajuns la alt nivel. Se plimbă cu avionul privat







Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai solicitați artiști în această perioadă pentru diferite evenimente de familie, dar și concerte. Drept urmare artistul apelează chiar și la avioane private pentru a ajunge la timp la destinație.

Tzancă Uraganu, nu se ferește să recunoască

Artistul a explicat în cadrul unui interviu faptul că a ajuns la un concert la mare cu avionul privat. Assta pentru că celelalte locații unde a avut concerte erau departe. Drept urmare singura variantă pentru a onora toate invitațiile a fost aceea de a se urca într-un avion privat. ”Vin de la Cluj și Sibiu.

Am avut două nunți acolo și în câteva ore am cântat Cluj, Sibiu și acum aici la mare. Am mers cu avionul privat, tată. Nu aveam nicio șansă. Nu te gândi că dacă aveam un avion din asta normal low cost nu mă suiam și veneam. Dar la 12 noaptea nu mai era nicio cursă. Și s-a făcut într-un fel și uite că am ajuns aici”, a explicat manelistul.

Apel la fani

De altfel, manelistul a explicat într-un alt clip postat faptul că are foarte multe evenimente și că nu își mai poate lua alte angajamente. Mai ales că nici starea de sănătate nu îi mai permite, pentru că e din ce în ce mai slăbit.

Așa că i-a rugat pe fani să înțeleagă că nu poate să ajungă peste tot și că preferă să meargă la evenimentele deja antamate unde a primit avans pentru ceea ce urmează să presteze.

Chiar dacă nu este un artist ieftin, oamenii se înghesuie să îl cheme la nunți sau botezuri. Tariful Tzancă ajunge undeva la câteva mii de euro fără șpagă. Pe de altă parte, a fost pus și în situația în care șpaga primită să fie bani falși pe care i-a dus la poliție, unde a depus și plângere. Nu de alta, dar dacă i-ar fi pus în circulația ar fi riscat să ajungă după gratii.