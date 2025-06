Monden Tzancă Uraganu, 30.000 de euro la o cântare. Cum a dovedit manelistul că primește atât







Tzancă Uraganu a reacționat după ce mai mulți internauți l-au acuzat că minte legat de banii pe care îi primește la cântări. Drept urmare a decis să sune un colaborator din Serbia pe care l-a înregistrat care să-I confirme, afirmațiile.

Zeci de mii de euro la o strigare

Sezonul nunților se pare că aduce bani grei cântăreților de petrecere. Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai doriți maneliști așa că și tariful lui este pe măsură. După ce a dezvăluit că ia și 30.000 de euro pe cântare, acesta a fost contestat de mai mulți internauți. Drept urmare, manelistul a venit cu proba supremă.

”Mi-ați sărit mulți în cap, când am zis că am luat leafa 30.000 de mii. Eu când vă spun ceva să nu credeți că eu mint. Eu nu mă laud, nici acum nu-mi place să fac treaba asta. Dau un telefon în Serbia”, și-a început Tzancă pledoaria. Discuția dintre el și un domn din Serbia care dorea să îl contracteze pentru un eveniment este dovada. ”Am înțeles că ai sunat la managerul meu și am înțeles că s-au interesat niște oamenii acolo de mine, pentru 25 august. La ce preț ai vorbit?”, a întrebat Tzancă. Iar domnul în cauză a răspuns fără ezitare.

30.000 de euro, fără dedicații

”Sunt 30.000 de mii fix, plus cazare plus bilete, plus trasportul. Din ăștia 30.000 de mii o să iau și eu o mie”, a spus fără să șovăie, omul în cauză. Tzancă a încercat să obțină ceva mai mult. ”Putem face într-un fel să luăm șpaga noi?”. Însă domnul respectiv a tranșat problema: ”nu vor, asta e problema. Eu zic că nu e rău”. Iar Tzancă a cedat în cele din urmă.

”Noi lucrăm cu contract cu tot. Rămâne 30.000 de mii. Practic jumătate de apartament. Cât trebuie să cânt? Două ore nu? Da, două programe. Nu merg mereu pe banii ăștia, nu vreau să credeți că exagerez, dar când nimeresc și eu zece cinșpe bucăți din astea…”, a încheiat manelistul. Acesta este unul dintre cei mai bine plătiți artiști de petrecere din România.