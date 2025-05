Andrew Tate, comparat cu un star din filme deocheate. Ce a făcut

Andrew Tate a organizat un eveniment la Dubai în care s-a bătut în cușcă cu 60 de bărbați, fiecare meci durând trei minute. Imaginile apărute au stârnit numeroase reacții critice din partea internauților.

Influencerul britanic, în vârstă de 38 de ani, a publicat mai multe fotografii din meciurile pe care le-a organizat în cușcă, la sala TKMMAFIT.

„Andrew Tate a organizat recent un eveniment în care s-a luptat cu 60 de bărbați, câte 3 minute cu fiecare.”, se arată în descrierea videoclipului.

Comentariile online au apărut rapid. Multe persoane nu au fost deloc impresionate de ceea ce au vizionat și au descris adversarii lui Tate ca fiind „tipi fără experiență în luptă, care păreau niște figuranți”, „figuranți, carne de tun” sau „neexperimentați în ring, fără nicio experiență de luptă”.

Andrew Tate talking sh*t during his fighting 60 men in 1 night event 💀

pic.twitter.com/0DeUZ3p3hX

— Tate News (@TateNews_) May 13, 2025