Monden Ce tarif cere Adi Minune pentru jumătate de oră de cântare. Cântărețul nu este pentru toate buzunarele







Adi Minune este unul dintre cei mai apreciați maneliști din România, așa că o oră de cântare costă pe măsura talentului și faimei lui. Potrivit informațiilor din spațiul public acesta ar percepe nu mai puțin de 5000 de euro pentru jumătate de oră de program artistic. De asemenea pentru a întreține tot evenimentul, Adi Minune ar percepe nu mai puțin de 20.000 de mii de euro.

Desigur că în acest preț intră și orchestra și cei care îl acompaniază pe artist. De altfel acesta este mai mereu însoțit de câțiva oameni care îi asigură buna desfășurare a cântării. La aceste sume se adaugă și dedicațiile care de regulă întrec chiar onorariul.

O cântare cât un apartament

Doar că acestea nu sunt niciodată cuantificate deoarece la fiecare eveniment sumele de bani variază uneori destul de mult. Chiar artistul a recunoscut că regește a fost plătit în altă parte, nu în România. ”A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari. Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut un milion de euro.

Averea mea sunt cei trei copii. Referitor la evaluarea în presă e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!”, a declarat în trecut Adi Minune.

În ce a investit Adi Minune banii

Și nu are doar terenuri, este pasionat și de mașini foarte scumpe. Așa că a deținut de-a lungul timpului mai multe mașini Ferrari pe care nu s-a ferit să le afișeze.

De asemenea artistul a cumpărat și fiicelor sale mașini și a avut grijă să le țină mereu în puf. Potrivit informațiilor din spațiul public, manelistul ar fi investit și în imobiliare, dar nu vorbește despre afacerile lui. În general, Adi Minune a fost unul dintre cei mai discreți artiști, chiar dacă mereu a fost în vizorul publicului.