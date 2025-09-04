Social Cursul valutar, 4 septembrie: Leul câștigă teren în fața euro, dar pierde în raport cu dolarul american







Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 4 septembrie 2025, cursul valutar oficial de schimb pentru principalele monede tranzacționate pe piața valutară din România. Potrivit datelor anunțate, leul a înregistrat o ușoară apreciere în fața euro, dar a pierdut teren în raport cu dolarul american.

Moneda unică europeană a fost cotată la 5,0772 lei, în scădere cu 0,0007 lei față de ziua precedentă. În schimb, dolarul SUA a crescut cu 0,0063 lei, ajungând la valoarea de 4,3611 lei.

Gramul de aur s-a apreciat, fiind cotat la 496,2661 lei, cu 1,3209 lei mai mult decât în sesiunea anterioară.

Dolarul australian s-a depreciat marginal, ajungând la un curs de 2,8429 lei, în scădere cu 0,0014 lei față de sesiunea precedentă. O evoluție similară a fost consemnată și în cazul dolarului canadian, care a coborât la 3,1561 lei, cu 0,0004 lei mai puțin.

Francul elvețian a pierdut, de asemenea, teren, fiind cotat la 5,4165 lei, înregistrând un recul de 0,0046 lei. Coroana daneză s-a tranzacționat la 0,6802 lei, în scădere ușoară cu 0,0002 lei. În schimb, cursul pentru coroana cehă a rămas neschimbat, la nivelul de 0,2077 lei.

Pe de altă parte, lira egipteană a avut o ușoară apreciere, urcând la 0,0898 lei, cu un avans de 0,0002 lei. Lira sterlină a cunoscut cea mai accentuată creștere din rândul principalelor monede, fiind cotată la 5,8611 lei, în urcare cu 0,0211 lei.

În ceea ce privește moneda maghiară, 100 de forinți au fost evaluați la 1,2892 lei, în scădere cu 0,0008 lei față de cursul anterior.

Astăzi, pe piața valutară, se înregistrează fluctuații minore în cursul de schimb al leului moldovenesc față de diverse monede internaționale. Cursul pentru 100 yeni japonezi a urcat ușor, situându-se la 2,9403 lei, cu o creștere de 0,0079 lei față de sesiunea precedentă. Leul moldovenesc a înregistrat o depreciere marginală, cotându-se acum la 0,2611 lei pentru o unitate.

Printre monedele europene, zlotul polonez se menține la 1,1935 lei, în scădere cu 0,0006 lei, iar coroana suedeză a scăzut ușor, până la 0,4609 lei. Coroana norvegiană a înregistrat o scădere de 0,0026 lei, ajungând la 0,4319 lei.

În ceea ce privește monedele din afara Europei, realul brazilian a crescut la 0,8001 lei, iar renminbi-ul chinezesc a înregistrat o ușoară apreciere, ajungând la 0,6108 lei. Rupia indiană a crescut marginal, ajungând la 0,0495 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe Unite și bahtul thailandez au înregistrat, de asemenea, creșteri ușoare, cu valori de 1,1873 lei, respectiv 0,1349 lei.

Rubla rusească și randul sud-african au scăzut, primul la 0,0536 lei, iar al doilea la 0,2451 lei. În rândul monedelor regionale, dinastia sârbă a rămas stabilă la 0,0433 lei, în timp ce hrivna ucraineană s-a apreciat ușor, ajungând la 0,1054 lei, informează cursbnr.ro.