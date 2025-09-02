Social Cursul valutar, 2 septembrie. Euro, dolarul american și aurul, în creștere ușoară







Banca Națională a României (BNR) a comunicat marți, 2 septembrie 2025, valorile de referință pentru principalele valute utilizate în tranzacțiile de pe piața valutară din România.

Moneda unică europeană a fost cotată la 5,0781 lei, înregistrând o apreciere de 0,0056 lei față de valoarea anterioară. Dolarul american a cunoscut, de asemenea, o creștere notabilă, ajungând la 4,3638 lei, cu 0,0367 lei mai mult.

Gramul de aur a continuat să se scumpească, fiind evaluat la 487,9002 lei, în urcare cu 5,2911 lei, influențat atât de dinamica internațională a prețului aurului, cât și de fluctuațiile valutare.

Printre celelalte monede străine, dolarul australian s-a apreciat ușor până la 2,8408 lei, iar dolarul canadian a ajuns la 3,1683 lei, marcând un avans de 0,0184 lei. Francul elvețian a urcat la 5,4204 lei, în creștere cu 0,0063 lei.

Pe de altă parte, coroana cehă a pierdut ușor teren, fiind cotată la 0,2076 lei, cu un minus de 0,0001 lei. Coroana daneză a înregistrat o variație pozitivă, ajungând la 0,6804 lei, în timp ce lira egipteană s-a apreciat la 0,0899 lei.

Lira sterlină s-a depreciat ușor, fiind cotată la 5,8480 lei, cu 0,0084 lei mai puțin decât în ședința precedentă. În ceea ce privește moneda maghiară, 100 de forinți au fost evaluați la 1,2825 lei, fără variații față de ziua anterioară.

Leul moldovenesc (MDL) a cunoscut o ușoară apreciere, urcând la valoarea de 0,2616 lei, cu un avans de 0,0002 unități. În aceeași direcție a mers și rubla rusească, cotată la 0,0541 lei, în creștere cu 0,0005 unități.

Coroana norvegiană (NOK) a urcat la 0,4358 lei (+0,0032), iar coroana suedeză (SEK) a ajuns la 0,4614 lei (+0,0012). Tot în zona nordică, 100 de coroane islandeze (ISK) se tranzacționează la 3,5363 lei, însă cu o scădere ușoară de 0,0010 unități.

Moneda turcească (TRY) a înregistrat o mică apreciere, fiind cotată la 0,1059 lei, în timp ce leva bulgărească (BGN) se situează la 2,5964 lei (+0,0029).

În spațiul asiatic, yuanul chinezesc (CNY) a crescut până la 0,6106 lei, iar dirhamul Emiratelor Arabe Unite (AED) a ajuns la 1,1881 lei, înregistrând o creștere semnificativă de 0,0100 unități. Bahtul thailandez (THB) a fost cotat la 0,1347 lei, iar rupia indiană (INR) la 0,0495 lei – ambele marcând variații pozitive.

Realul brazilian (BRL) a crescut la 0,8022 lei, cu un plus de 0,0057. Iar dolarul neo-zeelandez (NZD) a coborât ușor, până la 2,5551 lei, cu un recul de 0,0017. Zlotul polonez (PLN) a înregistrat o scădere ușoară, fiind cotat la 1,1912 lei (-0,0012), iar shekelul israelian (ILS) a scăzut mai pronunțat, ajungând la 1,2869 lei (-0,0055).

Alte monede internaționale importante includ randul sud-african (ZAR), care a rămas stabil la 0,2463 lei, și dinarul sârbesc (RSD), care nu a înregistrat modificări, menținându-se la 0,0433 lei.

DST/XDR, moneda virtuală a Fondului Monetar Internațional, a crescut până la 5,9604 lei, înregistrând un avans de 0,0265 unități, potrivit cursbnr.ro.