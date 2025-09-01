Social Cursul valutar, 1 septembrie. Leul a înregistrat o ușoară creștere în raport cu dolarul american







Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 1 septembrie2025, cursul valutar pentru principalele monede străine tranzacționate pe piața valutară din România. Potrivit datelor oficiale, leul românesc a înregistrat o ușoară apreciere în raport cu dolarul american.

Euro a fost cotat la 5,0725 lei, în creștere ușoară față de ziua precedentă. Dolarul american a înregistrat o scădere față de leul românesc, fiind cotat la 4,3271 lei. Pe de altă parte, gramul de aur a crescut, ajungând la valoarea de 482,61 lei.

În privința celorlalte valute, dolarul australian și cel canadian au scăzut ușor, iar francul elvețian a înregistrat o depreciere similară.

Coroana cehă și lira sterlină au avut evoluții pozitive, în timp ce coroana daneză a rămas neschimbată față de ziua anterioară. Lira egipteană și forinții maghiari au înregistrat modificări minore în cursurile de schimb.

Leul moldovenesc a cunoscut o apreciere ușoară, ajungând la 0,2614 față de unitatea de bază, cu o creștere de 0,0002. Coroana norvegiană s-a apreciat cu 0,0012, stabilindu-se la 0,4326 lei, iar zlotul polonez a urcat la 1,1924, cu o diferență pozitivă de 0,0036 lei. Coroana suedeză a crescut la 0,4602, cu un avans de 0,0015 lei, iar leva bulgarească a înregistrat o creștere marginală, ajungând la 2,5935 lei.

Pe de altă parte, lira turcească a scăzut ușor, până la 0,1052 lei, iar rubla rusească a pierdut 0,0003 lei, situându-se la 0,0536. Realul brazilian a înregistrat o depreciere de 0,0058, ajungând la 0,7965 lei, iar renminbi-ul chinezesc a scăzut la 0,6066, cu o diferență negativă de 0,0024 lei.

Dolarul neo-zeelandez a înregistrat o ușoară depreciere, ajungând la 2,5568 lei, iar randul sud-african a crescut marginal, până la 0,2463 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe Unite a scăzut la 1,1781 lei, iar dolarul din Hong Kong a înregistrat o depreciere, situându-se la 0,5550 lei.

Alte valute, precum rupia indiană, peso-ul mexican, bahtul thailandez sau shekelul israelian au înregistrat, de asemenea, variații ușoare, ăn comparație cu săptămâna trecută, potrivit cursului valutar publicat de cursbnr.ro.