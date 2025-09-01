Social

Cursul valutar, 1 septembrie. Leul a înregistrat o ușoară creștere în raport cu dolarul american

Cursul valutar, 1 septembrie. Leul a înregistrat o ușoară creștere în raport cu dolarul americancurs valutar / sursa foto: Arhiva EVZ
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 1 septembrie2025, cursul valutar pentru principalele monede străine tranzacționate pe piața valutară din România. Potrivit datelor oficiale, leul românesc a înregistrat o ușoară apreciere în raport cu dolarul american.

Cursul valutar, 1 septembrie. Leul a înregistrat o ușoară creștere în raport cu dolarul american

Euro a fost cotat la 5,0725 lei, în creștere ușoară față de ziua precedentă. Dolarul american a înregistrat o scădere față de leul românesc, fiind cotat la 4,3271 lei. Pe de altă parte, gramul de aur a crescut, ajungând la valoarea de 482,61 lei.

În privința celorlalte valute, dolarul australian și cel canadian au scăzut ușor, iar francul elvețian a înregistrat o depreciere similară.

Coroana cehă și lira sterlină au avut evoluții pozitive, în timp ce coroana daneză a rămas neschimbată față de ziua anterioară.  Lira egipteană și forinții maghiari au înregistrat modificări minore în cursurile de schimb.

Începutul școlii, povară pentru părinți. Nu ajung 600 de lei pentru rechizite
Începutul școlii, povară pentru părinți. Nu ajung 600 de lei pentru rechizite
Atac cu cuțitul în București. O persoană a fost înjunghiată în plină stradă
Atac cu cuțitul în București. O persoană a fost înjunghiată în plină stradă
Cursul valutar

Cursul valutar. Sursa foto. Pixabay

Evoluția altor valute publicate de BNR

Leul moldovenesc a cunoscut o apreciere ușoară, ajungând la 0,2614 față de unitatea de bază, cu o creștere de 0,0002. Coroana norvegiană s-a apreciat cu 0,0012, stabilindu-se la 0,4326 lei, iar zlotul polonez a urcat la 1,1924, cu o diferență pozitivă de 0,0036 lei. Coroana suedeză a crescut la 0,4602, cu un avans de 0,0015 lei, iar leva bulgarească a înregistrat o creștere marginală, ajungând la 2,5935 lei.

Pe de altă parte, lira turcească a scăzut ușor, până la 0,1052 lei, iar rubla rusească a pierdut 0,0003 lei, situându-se la 0,0536. Realul brazilian a înregistrat o depreciere de 0,0058, ajungând la 0,7965 lei, iar renminbi-ul chinezesc a scăzut la 0,6066, cu o diferență negativă de 0,0024 lei.

Dolarul neo-zeelandez a înregistrat o ușoară depreciere, ajungând la 2,5568 lei, iar randul sud-african a crescut marginal, până la 0,2463 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe Unite a scăzut la 1,1781 lei, iar dolarul din Hong Kong a înregistrat o depreciere, situându-se la 0,5550 lei.

Alte valute, precum rupia indiană, peso-ul mexican, bahtul thailandez sau shekelul israelian au înregistrat, de asemenea, variații ușoare, ăn comparație cu săptămâna trecută, potrivit cursului valutar publicat de cursbnr.ro.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:05 - Curtea de Apel a decis extrădarea în SUA a unui ucrainean
14:57 - Caz rar la festival. O femeie a născut în mijlocul petrecerii
14:50 - Un protest pro-Hamas a blocat portul din Melbourne
14:41 - Bolojan, discuții cruciale cu liderul PPE. Ce se întâmplă cu investițiile începute pe plan local
14:28 - Începutul școlii, povară pentru părinți. Nu ajung 600 de lei pentru rechizite
14:17 - Atac cu cuțitul în București. O persoană a fost înjunghiată în plină stradă

Proiecte speciale