Cursul valutar, 29 august. Leul românesc se apreciază față de euro și alte valute







Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 28 august 2025, cursul valutar pentru principalele monede străine tranzacționate pe piața valutară din România. Potrivit datelor oficiale, leul a înregistrat o ușoară apreciere în raport cu euro, dar și față de alte valute importante.

Euro a înregistrat o ușoară apreciere, fiind cotat la 5,0722 lei, în creștere cu 0,0050 lei față de ziua precedentă. Dolarul american a scăzut ușor, ajungând la 4,3443 lei, marcând o scădere de 0,0052 lei. Gramul de aur a urcat la valoarea de 476,0494 lei, având o creștere de 0,6094 lei.

Pe segmentul valutelor externe, dolarul australian a crescut nesemnificativ, până la 2,8368 lei (+0,0004 lei), în timp ce dolarul canadian a scăzut ușor, fiind cotat la 3,1586 lei (-0,0008 lei).

Francul elvețian a continuat tendința de depreciere, ajungând la 5,4228 lei, cu 0,0097 lei mai puțin decât în ziua anterioară. Coroanele, atât cea cehă, cât și cea daneză, au înregistrat creșteri ușoare, ajungând la 0,2071 lei (+0,0006) și, respectiv, 0,6795 lei (+0,0007).

Lira egipteană a înregistrat o scădere ușoară, fiind cotată la 0,0894 lei (-0,0001). De asemenea, lira sterlină a consemnat o depreciere importantă, coborând la 5,8500 lei, cu 0,0230 lei mai puțin față de ziua precedentă.

Potrivit PNR, cotațiile valutare au înregistrat modificări ușoare, atât în creștere, cât și în scădere, în raport cu moneda națională. Forintul maghiar (HUF) se situează la un curs de 1,2777 lei pentru 100 de unități, înregistrând o ușoară apreciere de 0,0018 lei. De asemenea, zlotul polonez (PLN) și coroana suedeză (SEK) au înregistrat creșteri marginale, ajungând la 1,1888 lei, respectiv 0,4587 lei.

Coroana norvegiană (NOK) a avut o evoluție stabilă, cu o ajustare pozitivă minoră de 0,0001 lei, ajungând la 0,4314 lei. În schimb, yenul japonez (JPY) a scăzut ușor, la 2,9544 lei pentru 100 de yeni, înregistrând o diminuare de 0,0022 lei. Noua liră turcească (TRY) a urmat o tendință similară, coborând la 0,1056 lei.

Rubla rusească (RUB) și drepturile speciale de tragere (XDR) au înregistrat de asemenea scăderi, cu valori de 0,0539 lei, respectiv 5,9475 lei. Leul moldovenesc (MDL) și leva bulgarească (BGN) au crescut ușor, la 0,2612 lei, respectiv 2,5934 lei.

În ultima perioadă, piața valutară a înregistrat mici variații ale cotelor pentru mai multe valute importante la nivel global. Randul sud-african (ZAR) a scăzut ușor, situându-se la 0,2447 lei, cu o diminuare de 0,0011 lei față de ultima raportare. Realul brazilian (BRL) a înregistrat, de asemenea, o scădere modestă, ajungând la 0,8023 lei.

Renminbi-ul chinezesc (CNY) a coborât la 0,6090 lei, iar rupia indiană (INR) s-a situat la 0,0492 lei, ambele monede înregistrând ajustări ușoare în jos. 100 Woni sud-coreeni (KRW) au scăzut la 0,3122 lei, în timp ce Peso-ul mexican (MXN) a ajuns la 0,2323 lei, ambele în scădere.

În schimb, dolarul neo-zeelandez (NZD) a înregistrat o apreciere, urcând la 2,5580 lei. De asemenea, dinarul sârbesc (RSD) a înregistrat o creștere minoră, ajungând la 0,0433 lei. Hryvna ucraineană (UAH) a scăzut ușor, situându-se la 0,1051 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe Unite (AED) a pierdut teren, cotat acum la 1,1828 lei, iar bahtul thailandez (THB) a scăzut ușor la 0,1341 lei. Dolarul din Hong Kong (HKD) s-a depreciat până la 0,5574 lei.

În cazul monedelor asiatice, 100 rupii indoneziene (IDR) au scăzut la 0,0264 lei, iar shekelul israelian (ILS) a suferit o scădere mai accentuată, ajungând la 1,3014 lei. Pe de altă parte, 100 coroane islandeze (ISK) au urcat ușor, până la 3,5470 lei. Ringgitul malaezian (MYR) și pesoul filipinez (PHP) au scăzut la 1,0282 lei, respectiv 0,0759 lei. Dolarul singaporez (SGD) a înregistrat o scădere notabilă, ajungând la 3,3811 lei, potrivit cursbnr.ro.