Cursul valutar, 25 august 2025: Euro și dolarul scad ușor. Gramul de aur, în creștere







Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 25 august 2025, cursul valutar. Conform datelor oficiale, euro și dolarul american înregistrează scăderi minore, în timp ce francul elvețian se apreciază.

Moneda unică europeană se află într-o ușoară depreciere de 0,0006 unități. De asemenea, dolarul american continuă tendința descendentă, cu o scădere de 0,0366 unități față de valoarea anterioară.

Banca Națională a României a anunțat o apreciere a prețului gramului de aur. Potrivit cursului oficial, valoarea acestuia a ajuns la 467,7917 lei, înregistrând o creștere de 1,2485 lei față de valoarea precedentă.

Pe de altă parte, francul elvețian cunoaște o apreciere de 0,0034 unități, în timp ce lira sterlină pierde 0,0129 unități în raport cu leul românesc.

Forintul maghiar (HUF) a înregistrat o ușoară scădere, fiind cotat la 1,2719 lei pentru 100 de unități, cu 0,0043 lei mai puțin. În schimb, yenul japonez (JPY) s-a apreciat ușor, ajungând la 2,9329 lei pentru 100 de yeni, în creștere cu 0,0020 lei. Leul moldovenesc (MDL) continuă trendul ascendent, fiind cotat la 0,2584 lei, înregistrând un plus de 0,0003 lei.

Coroana norvegiană (NOK) a urcat la 0,4273 lei, cu un avans de 0,0010 lei, în timp ce coroana suedeză (SEK) s-a apreciat la 0,4535 lei, cu 0,0016 lei mai mult decât în sesiunea anterioară. Zlotul polonez (PLN) a cunoscut o ușoară depreciere, fiind cotat la 1,1850 lei, în scădere cu 0,0006 lei.

Noua liră turcească (TRY) a continuat să piardă teren, ajungând la 0,1053 lei, marcând o diminuare de 0,0009 lei. XDR, unitatea de cont folosită de FMI, s-au depreciat până la 5,9170 lei, pierzând 0,0256 lei față de ziua precedentă.

Rubla rusească a fost cotată la 0,0536 lei, marcând o scădere de 0,0004 lei față de ziua precedentă. De asemenea, leva bulgărească a înregistrat un recul ușor, ajungând la valoarea de 2,5841 lei, în scădere cu 0,0003 lei.

Randul sud-african a pierdut teren și a fost evaluat la 0,2464 lei, cu 0,0005 lei mai puțin decât în sesiunea anterioară. O tendință similară a urmat și realul brazilian, care s-a depreciat cu 0,0006 lei, fiind cotat la 0,7967 lei.

În ceea ce privește moneda chineză, renminbi-ul (RMB), aceasta a scăzut cu 0,0030 lei, cursul stabilindu-se la 0,6039 lei. Rupia indiană a fost tranzacționată la 0,0493 lei, după o diminuare de 0,0005 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul este de 0,3114 lei, în scădere cu 0,0017 lei. Peso-ul mexican s-a depreciat cu 0,0009 lei, ajungând la 0,2317 lei.

O excepție notabilă a fost dolarul neo-zeelandez, care a înregistrat o apreciere de 0,0019 lei, atingând valoarea de 2,5321 lei. Dinarul sârbesc a rămas stabil, la 0,0431 lei, fără nicio modificare față de ziua anterioară.

Hryvna ucraineană s-a depreciat cu 0,0013 lei, cursul ajungând la 0,1042 lei. Dirhamul din Emiratele Arabe Unite a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi ale zilei, cu un minus de 0,0099 lei, fiind cotat la 1,1764 lei.

Bahtul thailandez s-a situat la 0,1332 lei, în scădere cu 0,0003 lei, iar dolarul din Hong Kong a pierdut 0,0041 lei, ajungând la 0,5532 lei, potrivit cursbnr.ro.