Cursul valutar, 28 august. Euro și francul elvețian continuă trendul ascendent, dolarul se depreciază ușor

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 28 august 2025, cursul valutar pentru principalele valute tranzacționate pe piața internă. Comparativ cu ziua precedentă, moneda unică europeană a înregistrat o ușoară apreciere, în timp ce dolarul american a scăzut ușor în comparație cu leul românesc.

Potrivit cursului oficial afișat de BNR, un euro este cotat la 5,0672 lei, în creștere cu 0,0043 lei față de valoarea anunțată anterior. Dolarul american, în schimb, a pierdut teren, ajungând la 4,3495 lei, cu 0,0186 lei mai puțin decât în ziua precedentă. Și gramul de aur a fost cotat în urcare, fiind evaluat la 475,4400 lei, ceea ce reprezintă o majorare de 0,9602 lei.

Francul elvețian se menține pe o tendință de apreciere, fiind cotat miercuri la 5,4325 lei, cu 0,0188 lei peste nivelul anterior. Evoluții ușor pozitive s-au înregistrat și în cazul altor valute: dolarul australian a urcat la 2,8364 lei, iar dolarul canadian a fost cotat la 3,1594 lei.

Lira sterlină a înregistrat o variație nesemnificativă, fiind cotată la 5,8730 lei, cu un avans de 0,0016 lei. În ceea ce privește valutele din spațiul nordic și est-european, coroana cehă a atins valoarea de 0,2065 lei, iar coroana daneză 0,6788 lei — ambele în ușoară creștere. Lira egipteană este singura valută din acest grup care a scăzut, ajungând la 0,0895 lei.

Banca Națională a României a publicat valorile de referință pentru principalele valute internaționale, iar datele arată variații moderate pentru majoritatea acestora.

Forintul maghiar a înregistrat o ușoară scădere, ajungând la un curs de 1,2759 lei pentru 100 de unități, cu 0,0013 lei mai puțin față de ziua precedentă. În schimb, yenul japonez s-a apreciat ușor, fiind cotat la 2,9566 lei pentru 100 de yeni, în creștere cu 0,0037 lei.

Leul moldovenesc a urmat aceeași tendință de apreciere, urcând la 0,2602 lei, cu o variație pozitivă de 0,0006 lei. Creșteri similare s-au remarcat și în cazul coroanei norvegiene (0,4313 lei, +0,0021 lei) și al coroanei suedeze (0,4577 lei, +0,0024 lei).

Zlotul polonez a câștigat teren față de leu, fiind cotat la 1,1878 lei, cu o variație pozitivă de 0,0017 lei. De cealaltă parte, lira turcească a pierdut ușor din valoare, fiind evaluată la 0,1061 lei, cu un minus de 0,0002 lei.

Drepturile speciale de tragere (DST), utilizate în tranzacțiile internaționale și emise de FMI, au fost cotate la 5,9518 lei, în scădere cu 0,0086 lei. Rubla rusească a înregistrat de asemenea un recul ușor, până la 0,0542 lei. Singura monedă regională cu o apreciere mai vizibilă a fost leva bulgărească, care a ajuns la 2,5909 lei, în creștere cu 0,0022 lei, potrivit cursbnr.ro.