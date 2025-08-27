Social Cursul valutar, 27 august 2025. Euro și dolarul american continuă să crească







Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 27 august 2025, curs valutar pentru principalele valute tranzacționate pe piața din România. Atât moneda unică europeană, cât și dolarul american au înregistrat aprecieri față de leul românesc.

Potrivit datelor oficiale publicate de BNR, un euro este cotat la 5,0629 lei, în creștere cu 0,0077 lei față de sesiunea precedentă. Dolarul american a ajuns la 4,3681 lei, marcând un avans de 0,0244 lei.

Și alte monede internaționale s-au apreciat. Francul elvețian a fost cotat la 5,4137 lei, în urcare cu 0,0232 lei, în timp ce dolarul canadian a ajuns la 3,1533 lei, cu 0,0165 lei mai mult decât în ziua anterioară. Dolarul australian a crescut și el ușor, fiind cotat la 2,8269 lei, cu un plus de 0,0103 lei.

Prețul gramului de aur a consemnat, de asemenea, un avans semnificativ, ajungând la 474,4798 lei, în creștere cu 3,7064 lei.

Lira sterlină a înregistrat un avans, ajungând la 5,8714 lei, cu o creștere de 0,0181 lei față de ziua precedentă. De asemenea, unitatea de calcul a Fondului Monetar Internațional (DST/XDR) s-a apreciat la 5,9604 lei, înregistrând un plus de 0,0233 lei.

Coroanele nordice au urmat aceeași direcție: cea daneză a fost cotată la 0,6783 lei (+0,0011 lei), coroana suedeză la 0,4553 lei (+0,0026 lei), iar cea norvegiană a ajuns la 0,4292 lei (+0,0020 lei).

Printre monedele central-europene, zlotul polonez a urcat ușor la 1,1861 lei, iar 100 de forinți maghiari au ajuns la 1,2772 lei. Și alte valute au înregistrat aprecieri: coroana cehă a fost cotată la 0,2064 lei, în creștere ușoară, iar lira egipteană a ajuns la 0,0898 lei.

Leul moldovenesc a avut și el o evoluție pozitivă, fiind cotat la 0,2596 lei. Totodată, 100 de yeni japonezi se tranzacționează la 2,9529 lei, în timp ce noua liră turcească este cotată la 0,1063 lei.

Printre cele mai notabile creșteri se numără dolarul neo-zeelandez, care ajunge la 2,5463 lei, marcând un avans de 0,0066 lei, și shekelul israelian, cotat la 1,3055 lei, în urcare cu 0,0189 lei. De asemenea, moneda chineză (renminbi) se tranzacționează la 0,6099 lei, în creștere cu 0,0033 lei.

Pe piața regională, leva bulgărească se apreciază ușor, ajungând la 2,5887 lei, iar dinarul sârbesc urcă la 0,0432 lei. În Europa de Est, hryvna ucraineană este cotată la 0,1057 lei, înregistrând o variație pozitivă de 0,0009 lei.

La nivel global, realul brazilian se apreciază până la 0,8042 lei, iar randul sud-african pierde ușor teren, coborând la 0,2462 lei. Peso-ul mexican se află pe un trend ascendent, cu o cotație de 0,2333 lei, iar rupia indiană înregistrează o creștere modestă, atingând 0,0497 lei.

Dolarul din Hong Kong urcă la 0,5611 lei, iar bahtul thailandez crește ușor, fiind cotat la 0,1345 lei. În schimb, moneda indoneziană rămâne stabilă, la nivelul de 0,0267 lei pentru 100 de unități. Rubla rusească se apreciază ușor, ajungând la 0,0544 lei, în timp ce dirhamul Emiratelor Arabe Unite urcă la 1,1893 lei, potrivit cursbnr.ro.