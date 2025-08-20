Social Cursul valutar, 20 august 2025: Euro și dolarul american în creștere, aurul în scădere







Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 20 august 2025, valorile de referință ale principalelor valute în raport cu leul. Conform datelor oficiale, euro și dolarul american au înregistrat creșteri, în timp ce gramul de aur s-a depreciat ușor.

Moneda unică europeană a fost cotată la 5,0611 lei, marcând o apreciere de 0,0038 lei față de ziua precedentă. Dolarul american a urmat același trend, urcând cu 0,0150 lei și ajungând la o valoare de 4,3462 lei.

În contrast, prețul gramului de aur a scăzut ușor, fiind cotat la 464,7759 lei, cu 0,1916 lei mai puțin decât în sesiunea anterioară.

francul elvețian a înregistrat o creștere de 0,0101 lei, ajungând la 5,3836 lei. Lira sterlină a avansat cu 0,0152 lei și a fost cotată la 5,8679 lei.

Dolarul canadian a scăzut ușor, la 3,1324 lei (-0,0016 lei), iar dolarul australian a fost cotat la 2,7972 lei, înregistrând o scădere de 0,0130 lei.

Coroana daneză a crescut marginal, cu 0,0005 lei, atingând valoarea de 0,6780 lei, în timp ce coroana cehă a rămas stabilă la 0,2067 lei. Lira egipteană a înregistrat o ușoară depreciere, fiind cotată la 0,0893 lei (-0,0001 lei).

Forintul maghiar (HUF) a fost cotat la 1,2815 lei pentru 100 de unități, marcând o scădere de 0,0032 lei față de ziua precedentă. În schimb, yenul japonez (JPY) a cunoscut o ușoară apreciere, cursul ajungând la 2,9474 lei pentru 100 de yeni, în creștere cu 0,0161 lei.

Leul moldovenesc (MDL) a avut o evoluție negativă ușoară, fiind cotat la 0,2593 lei, în scădere cu 0,0004 lei. Monedele scandinave, coroana norvegiană (NOK) și coroana suedeză (SEK), au înregistrat de asemenea deprecieri minore, ajungând la 0,4235 lei, respectiv 0,4533 lei.

Zlotul polonez (PLN) a fost cotat la 1,1899 lei, cu o scădere de 0,0021 lei. În același timp, noua liră turcească (TRY) a avut o variație pozitivă ușoară, cursul fiind de 0,1063 lei, în creștere cu 0,0003 lei.

Drepturile Speciale de Tragere (DST / XDR), unitatea de cont folosită de Fondul Monetar Internațional, au fost evaluate la 5,9412 lei, cu o apreciere de 0,0162 lei față de ziua anterioară.

Cursurile de schimb afișate de BNR indică variații moderate față de ziua anterioară, în cazul principalelor monede din Europa și din regiuni învecinate.

Leva bulgărească (BGN) a înregistrat o ușoară apreciere, ajungând la valoarea de 2,5877 lei, în creștere cu 0,0019 lei. Rubla rusească (RUB) a avut, de asemenea, un avans modest, urcând la 0,0541 lei, ceea ce reprezintă un plus de 0,0004 lei.

Cursul dinarului sârbesc (RSD) s-a menținut stabil, fără modificări față de ziua precedentă, fiind cotat la 0,0432 lei. În schimb, hryvna ucraineană (UAH) a consemnat o creștere ușoară, până la 0,1049 lei, cu o variație pozitivă de 0,0002 lei. Pentru 100 de coroane islandeze (ISK), cursul a fost stabilit la 3,5294 lei, marcând o apreciere de 0,0027 lei, potrivit cursbnr.ro.