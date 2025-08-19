Economie Cursul valutar, 19 august. Leul se întărește ușor. Euro și dolarul, în scădere







Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 19 august 2025, cursul de schimb valutar oficial. Potrivit datelor transmise de instituție, principalele valute au înregistrat variații ușoare față de ziua precedentă.

Moneda unică europeană (euro) este cotată la 5,0573 lei, în scădere cu 0,0015 lei. Dolarul american a fost evaluat la 4,3312 lei, pierzând 0,0014 lei. Prețul unui gram de aur a coborât la 464,9675 lei, marcând o scădere de 1,5293 lei comparativ cu sesiunea anterioară.

Dolarul australian a ajuns la 2,8102 lei, cu 0,0115 lei mai puțin, în timp ce dolarul canadian a fost cotat la 3,1340 lei, în scădere cu 0,0063 lei. Singura apreciere semnificativă este la francului elvețian, care a urcat la 5,3735 lei, înregistrând un avans de 0,0083 lei față de ziua precedentă.

Conform datelor oficiale emise de BNR, lira sterlină și yenul japonez au înregistrat ușoare scăderi, în timp ce moneda maghiară și cele nordice au avut evoluții pozitive.

Pentru moneda britanică, BNR a stabilit un curs de 5,8527 lei, în scădere cu 0,0150 lei față de ziua anterioară. De asemenea, yenul japonez (calculat pentru 100 de unități) a fost cotat la 2,9313 lei, înregistrând un recul de 0,0072 lei.

În schimb, forintul maghiar (100 HUF) a crescut la 1,2847 lei, în urcare cu 0,0061 lei. Zlotul polonez s-a apreciat ușor, ajungând la 1,1920 lei, iar coroanele norvegiană și suedeză au înregistrat, de asemenea, variații pozitive – 0,4250 lei (+0,0004) și respectiv 0,4544 lei (+0,0018).

Coroana daneză a fost cotată la 0,6775 lei, cu o scădere marginală de 0,0003 lei, în timp ce lira egipteană a pierdut 0,0002 lei, fiind cotată la 0,0894 lei. Coroana cehă și leul moldovenesc și-au menținut valorile față de ziua precedentă, fiind cotate la 0,2067 lei, respectiv 0,2597 lei. Lira turcească a avut o creștere nesemnificativă, ajungând la 0,1060 lei (+0,0001).

Drepturile Speciale de Tragere (DST/XDR), unitatea de cont folosită de Fondul Monetar Internațional, au fost cotate de BNR la 5,9250 lei, în scădere cu 0,0041 lei.

Banca Națională a României a publicat marți, 19 august 2025, cursul de referință pentru mai multe monede internaționale, evidențiind ușoare variații față de ziua precedentă.

Rubla rusească a înregistrat o scădere marginală, fiind cotată la 0,0537 lei, în timp ce leva bulgărească a ajuns la 2,5858 lei, cu un minus de 0,0008 unități. De asemenea, randul sud-african a pierdut 0,0004 lei, stabilindu-se la valoarea de 0,2458 lei.

Realul brazilian a consemnat o scădere de 0,0056 lei, cursul fiind de 0,7966 lei. Renminbi-ul chinezesc (yuanul) a fost cotat la 0,6032 lei, în ușoară scădere cu 0,0004 lei. Pe de altă parte, rupia indiană a crescut cu 0,0002 lei, ajungând la 0,0498 lei.

Cursul pentru 100 de woni sud-coreeni s-a stabilit la 0,3116 lei, înregistrând o scădere de 0,0010 lei. Peso-ul mexican a crescut ușor, cu 0,0001 lei, fiind cotat la 0,2305 lei. Dolarul neo-zeelandez a scăzut cu 0,0070 lei, atingând valoarea de 2,5651 lei.

Dinarul sârbesc a rămas neschimbat la 0,0432 lei, iar hryvna ucraineană a fost cotată la 0,1047 lei, în scădere cu 0,0003 lei. Dirhamul din Emiratele Arabe Unite a înregistrat o ușoară depreciere, până la 1,1792 lei. Bahtul thailandez a fost cotat la 0,1332 lei, în scădere cu 0,0003 lei. Dolarul din Hong Kong a crescut cu 0,0013 lei, ajungând la 0,5552 lei. În același timp, 100 de rupii indoneziene s-au depreciat cu 0,0002 lei, având un curs de 0,0267 lei.

Shekelul israelian a înregistrat cea mai mare creștere dintre monedele analizate, cu un plus de 0,0032 lei, fiind cotat la 1,2815 lei. 100 de coroane islandeze au scăzut la 3,5267 lei, cu un minus de 0,0060 lei. Ringgitul malaysian a avut o depreciere de 0,0005 lei, stabilindu-se la 1,0255 lei. Pesoul filipinez a fost cotat la 0,0758 lei, în scădere cu 0,0002 lei, iar dolarul singaporez a ajuns la 3,3754 lei, după o scădere de 0,0025 lei, potrivit cursbnr.ro.