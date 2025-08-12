Economie Euro vine mai repede decât cred românii. Ce se întâmplă din 2026







Bulgaria se pregătește să adopte moneda euro la 1 ianuarie 2026. Deja toate prețurile din magazine, restaurante și servicii sunt afișate atât în leva, cât și în euro, o etapă menită să îi familiarizeze pe cetățeni cu viitoarea monedă. România, în schimb, nu are încă o dată oficială pentru trecerea la euro, însă Banca Națională (BNR) lucrează la planurile pentru tipărirea bancnotelor și baterea monedelor.

Schimbarea va fi resimțită și de români, având în vedere că Bulgaria este una dintre destinațiile favorite pentru vacanțele de vară și pentru cumpărăturile din weekend.

Deși guvernul de la Sofia promovează tranziția la euro ca pe un pas natural spre integrarea deplină în Uniunea Europeană, nu toată populația privește cu optimism schimbarea. O parte dintre bulgari se tem de creșteri de prețuri imediat după 1 ianuarie 2026, fenomen observat și în alte state care au făcut pasul.

„Există o îngrijorare reală că, odată cu trecerea la euro, anumite produse și servicii vor deveni mai scumpe peste noapte”, spun reprezentanți ai unor asociații de consumatori din Bulgaria. De altfel, un sondaj Eurobarometru publicat recent de Comisia Europeană a indicat că 50% dintre bulgari nu susţin moneda comună, faţă de 46% în noiembrie. „Când nu ai încredere în instituţiile din ţară, este mult mai greu să faci orice tranziţie, mai ales când vine vorba de aderarea la euro”, a declarat pentru Petăr Ganev, cercetător principal la Institutul pentru Economie de Piaţă din Bulgaria.

În paralel, piața imobiliară bulgară trece printr-o perioadă de creșteri accelerate. Prețurile locuințelor noi ar urma să urce cu încă 12-15% până la finalul lui 2025, iar în 2026 ritmul se va tempera la aproximativ 10%, potrivit lui Georgi Shopov, președintele Asociației Naționale a Antreprenorilor din Construcții (NACP).

„Intrarea în zona euro va continua să influențeze semnificativ piața imobiliară în viitorul apropiat. Ne așteptăm la investiții străine masive, iar o parte dintre acestea vor viza sectorul imobiliar. Acest lucru va majora prețurile apartamentelor și va reduce accesibilitatea pentru mulți rezidenți”, a declarat Shopov pentru Bloomberg TV Bulgaria.

Președintel NACP a atras atenția că, pentru a tempera scumpirile, autoritățile locale trebuie să accelereze ritmul de eliberare a autorizațiilor de construcție. „Cerem Departamentului de Urbanism de la Primăria Sofia să grăbească emiterea permiselor. Mai multe locuințe pe piață ar ajuta la stabilizarea prețurilor”, a spus Shopov.

În ciuda stabilizării prețurilor materialelor de construcție, în Sofia, prețurile locuințelor noi au crescut cu 18% în trimestrul al doilea din 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Costul terenului joacă un rol important. „Astăzi, cheltuielile cu terenul reprezintă între 35 și 50% din prețul final al locuințelor”, a precizat Shopov.

Datele Institutului Național de Statistică din Bulgaria arată că, în primul semestru al lui 2025, au fost emise autorizații de construcție pentru 5.620 de locuințe în Sofia, cu 16% mai puține decât în aceeași perioadă din 2024.

„În pofida promisiunilor oficiale, ritmul aprobărilor este mai lent decât anul trecut, iar acest lucru creează un deficit de locuințe și menține presiunea pe prețuri”, a avertizat Shopov.

Trecerea vecinilor la euro ar putea influența nu doar vacanțele românilor, ci și planurile de achiziție imobiliară în Bulgaria, un segment în care cumpărătorii din România au devenit din ce în ce mai activi, potrivit brokerilor imobiliari . Pentru cei care preferă litoralul bulgăresc, conversia monedei va elimina costurile de schimb valutar, dar, pe de altă parte, scumpirile ar putea afecta bugetul de vacanță.