Economie Trecerea la euro. Schimbările care au intrat în vigoare și pentru români







Bulgaria a luat-o înainte României și va trece la moneda euro în ianuarie 2026. Țara noastră, deși nu are o dată clară pentru adoptarea monedei unice europene, va dispune de întreaga dotare tehnologică necesară pentru tipărirea bancnotelor euro. Însă decizia finală privind trecerea efectivă depinde de îndeplinirea unor criterii economice stricte. Până atunci, cetățenii români care călătoresc în Bulgaria trebuie să fie atenți: începând cu data de 8 august 2025, toate prețurile din magazinele bulgare vor fi afișate dublu, atât în leva, cât și în euro.

Începând cu 8 august 2025, toți retailerii din Bulgaria sunt obligați să afișeze prețurile în ambele monede — leva și euro — atât în magazinele fizice, cât și în unitățile comerciale online, conform legii adoptate pentru pregătirea aderării la zona euro. Această măsură va rămâne în vigoare până în 8 august 2026, asigurând o tranziție graduală și transparentă pentru consumatori.

Reglementarea impune ca ambele prețuri să fie afișate unul lângă altul, folosind același font, aceeași mărime și culoare, pentru a evita orice confuzie. Ofertele promoționale trebuie marcate clar și distinct de prețul standard. Există totuși excepții pentru taxiuri, benzinării și vânzările de țigări, unde afișarea dublă nu este obligatorie, potrivit Novinite.

Retailerii au primit o perioadă de grație de două luni, până în 8 octombrie 2025, pentru a-și adapta sistemele informatice la aceste noi cerințe. Rata oficială de conversie este fixă și stabilită la 1,95583 leva pentru un euro.

Pentru a preveni creșterile nejustificate de prețuri în contextul introducerii euro, Bulgaria a instituit măsuri anti-speculative ce vor rămâne în vigoare până în 8 august 2026. Astfel, orice majorare nejustificată de prețuri poate fi sancționată de autorități, care pot interveni chiar și fără aprobarea prealabilă a Parlamentului.

Mai mult, firmele cu o cifră de afaceri de peste 10 milioane de leva trebuie să publice săptămânal, pe site-urile lor, prețurile finale la bunurile de consum de bază, precum alimente, băuturi, tutun și medicamente. Această măsură vizează creșterea transparenței și informarea corectă a consumatorilor.

Un sondaj recent arată că aproape 60% dintre bulgari sunt îngrijorați de impactul economic al trecerii la euro, mai ales de posibila creștere a prețurilor. Un procent semnificativ menționează că se simt insuficient informați despre procesul de aderare, iar o parte sunt influențați de campanii negative care amplifică temerile legate de schimbarea monedei.

Există și atașament emoțional față de leva, iar un mic procent rămâne ezitant sau nehotărât în fața schimbării, fapt ce reflectă complexitatea unei tranziții economice majore.

România, deși nu a anunțat încă o dată oficială pentru trecerea la euro, face pași importanți pe plan tehnologic. Cristian Popa, președintele Comisiei de numismatică din Banca Națională a României (BNR), a declarat că, până la finalul acestui an, România va dispune de toate echipamentele necesare pentru tipărirea bancnotelor euro, după cum a scris EvZ.

„Atât Imprimeria BNR, cât și Monetăria Statului au făcut investiții majore în tehnologii de ultimă generație: prese de înaltă precizie pentru baterea monedelor bimetalice, echipamente pentru gravare laser, tratamente termice pentru matrițe și alte instalații specializate. Totodată, resursele umane sunt bine pregătite, cu specialiști cu experiență de zeci de ani în fabricarea bancnotelor și monedelor”.

Această infrastructură tehnologică de vârf reprezintă un obiectiv esențial pentru aderarea României la zona euro, însă adoptarea efectivă va depinde și de îndeplinirea criteriilor economice de la Maastricht, unde sunt încă necesare progrese substanțiale.

În ceea ce privește designul, monedele euro vor avea o față comună pentru toate țările membre, iar pe cealaltă parte vor purta un simbol specific României, conform cerințelor Băncii Centrale Europene (BCE). Bancnotele euro, în schimb, nu conțin elemente naționale, iar BCE lucrează în prezent la un proces de reproiectare, vizând durabilitate și sustenabilitate. Tema viitoarelor bancnote va fi decisă în urma unui concurs public lansat recent de BCE, iar două teme principale au fost deja propuse: „Cultura europeană” și „Râuri și păsări”.